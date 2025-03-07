ETN 趨勢導航／富邦蘋果反一N 勁揚逾2%

市場擔憂美國經濟衰退，加上川普關稅政策反覆，台股本周隨美股震盪下跌，失守半年線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）單周上揚2.15%，登上冠軍寶座。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有五檔逆勢繳出正報酬成績，以富邦蘋果反一N上漲2.15%最吸睛，元大上櫃ESG成長N、統一微波高息20N、元大上櫃ESG高息N、元大上櫃ESG龍頭N等分居第二至五名，單周漲幅依序為2.00%、0.48%、0.43%、0.18%。