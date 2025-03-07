興櫃一周回顧／坦德科技大漲37% 居冠
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情下跌家數多於上漲家數，平均本周轉為下跌0.57%，表現最強興櫃股由光電股坦德科技（6867）奪下，單周大漲超過三成，登上興櫃周漲幅王。
根據櫃買中心昨（7）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額126.07億元、成交1.9億股、成交14.19萬筆，三項數據均高於前一周；以個別表現來看，漲幅超過一成檔數增至15檔。
本周漲幅前十強落在11.5%至37.5%間，領漲股在電子族群共入列四檔，分別有車用照明零件製造股坦德科技、通信網路股群登、電子零組件股榮炭、光電股山太士，漲幅依序為37.5%、16.06%、15.5%、11.5%。
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