一周熱門零股／0050成交突破2,000萬股

台股本周焦點在台積電赴美加碼投資1,000億美元，以及美國總統川普關稅政策反覆，造成行情走低，但零股投資人把握逢低進場時機，元大台灣50（0050）、台積電等四檔交投突破千萬股，元大台灣50更突破2,000萬股，成為市場聚焦點。

市場專家指出，台積電公告增加在美投資，總投資金額由650億提 升至1,650億美元，新增資金將投入三座新的晶圓廠、兩座先進封裝廠、一座研發中心，市場擔心未來毛利率能否穩守53%、技術外流等隱憂，股價一度跌破千元，但隨投資人仍看好未來遠景，吸引零股交投本周再次突破千萬股門檻，同樣在市場對台股後市不看淡下，元大台灣50、富邦台50也是零股市場熱門交投標的。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、富邦台50、台積電、國泰永續高股息、鴻海、群益台灣精選高息、元大高股息、統一FANG+、國泰費城半導體、復華S&P500成長，十檔標的交易量從2,154萬至426萬股，較上周增溫。

本周零股市場另一焦點在高股息ETF，主要是近期美國經濟數據疲弱，包括反應政府效率部（DOGE）啟動大裁員，對就業市場影響已顯現，可能連帶波及經濟成長力道，加上聯準會官員預期今年有降息二到三次空間，帶動高股息ETF熱度。