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紡織業中游財報出爐 福懋EPS 0.89元、南紡罕見虧損

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡織股福懋（1434）、南紡（1440）、集盛（1455）7日公告財報，受紡織業中游市況不佳影響，表現皆為小虧小盈。其中，福懋獲利較去年倍增，每股純益0.89元，集盛較前一年由虧轉盈，南紡則由盈轉虧，為近年少見虧損。

福懋董事會通過去年財報，營收287.16億元，年增0.7%，稅後純益14.9億元，年增235%，每股純益0.89元，雖較前一年復甦，但仍不及過去幾年表現。董事會並通過每股擬配息0.8元，配發率近九成。福懋透過與價值鏈合作夥伴持續開發高值化、環保、回收織物，拓展戶外高機能服飾市場，同時導入AI人工智慧、AOI影像檢布技術等技術，落實數位轉型、智慧製造。此外，公司擴廠計畫持續進行，越南隆安廠將擴建高階防水透濕貼合素材布生產線，擴建後產能每年656萬碼，預計明年7月完工。

南紡董事會通過去年財報，營收171.9億元，年減11.6%，稅後虧損5.58億元，較前一年由盈轉虧，每股虧損0.34元，為近10年首度虧損。不過，董事會仍通過每股擬配發0.3元股息。南紡去年主要面臨銷售狀況不佳並導致跌價損失，加上越南棉紗受到較大的競爭，市況低迷。

集盛去年營收94.27億元，年增21.8%，稅後純益525萬，較前一年盈虧轉盈，每股稅後純益0.01元，終結連續二年虧損。董事會並決議不發放股利。

南紡 財報

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