AI伺服器助攻 廣達、緯創2月營收創單月次高

受惠於輝達GB200 AI伺服器出貨放量，代工廠廣達今天公布2月合併營收新台幣1505.65億元，月增5.6%，年增78.6%，創單月次高與歷年同期新高。緯創2月合併營收約1027.14億元，月增13.14%，年增26.66%，也改寫單月次高和同期新高。

廣達2月筆記型電腦出貨310萬台，月增30萬台。

廣達對中央社記者表示，今年第1季受淡季影響，筆電出貨將季減10%，但仍優於往年季節性水準，2025全年出貨有望成長低個位數百分比（約1%至3%）。伺服器展望與先前法人說明會看法相同，預期今年人工智慧（AI）相關營收占整體伺服器營收將達70%，全年AI營收將成長3位數。

廣達組裝的輝達GB200伺服器去年第4季少量出貨，隨著供應鏈問題緩解，今年第1季中後段開始放量，預期第1季出貨將多於去年第4季，較大量出貨集中在今年第2季。

自美國總統川普2018年第一任期發動貿易戰以來，廣達過去7年持續擴充中國以外產能，去年資本支出新台幣142億元，今年將增至150億元至160億元，主要用於各國既有生產基地優化與調整。

緯創2月筆電出貨150萬台、桌上型電腦出貨70萬台、顯示器出貨60萬台，皆與1月持平。緯創預估，筆電、桌機、顯示器3大產品線今年第2季出貨將季增雙位數。

AI伺服器方面，緯創表示，零組件產品雖然基期較高，第2季仍將持續成長；機櫃產品第2季將季增3位數。從整體營收來看，今年第1季和第2季動能都不錯。