安聯投信台股周評析：關稅政策反覆、牽動市場氛圍

台股7日受到關稅戰變數、美股波動影響，開盤後一度翻紅，但隨著賣壓湧現，不斷挑戰支撐，最終仍收黑，最終以下跌139點，收在22576點。成交量3593.3億元。周線連二黑。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場受到國際政治及產業雜音不斷的影響下，投資情緒不穩定，美國科技類股震盪下跌，台股也呈現調整修正格局。

其中在關稅部分，像是美國新政府針對所有國家開徵鋼鋁關稅將於3月12日如期實施，其中對加拿大、墨西哥部分商品加徵25%關稅起徵日已延至4月2日，但市場被美國關稅政策反覆牽動影響。另方面，部分重要公司財報表現也優於市場預期，透露基本面展望仍正向。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，由於台股上漲至今，評價面已不便宜，難免面臨修正壓力，但獲利持續成長等基本面沒有改變，市場主要受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，建議現階段定期定額台股基金投資人，可持續累積部位，長線投資者亦藉機分批布局累積未來收穫機會。

展望2025年，根據安聯台股投資團隊最新預估，整體企業獲利預估成長16.3%，各季均為雙位數成長，第4季最強，預估成長25.1%。

電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意，包括在美國原本就有產能的鋼鐵廠，具有穩定投資組合效果的金融類股，還有在美國有設廠、以汽車AM市場(售後維修非原廠零件)為主的汽車零組件公司，以及全球健身器材市占率持續擴增的台灣公司，近年崛起的跑鞋品牌On，今年成長動能仍強，台灣相關代工廠也值得關注。

近期AI雜音不斷也使波動加大。預期第1季仍有關稅等諸多不確定性，對今年上半年報酬期待可能需要調整，投資操作保持靈活、布局可以更均衡，AI依然是大趨勢，但適度布局非科技股，更能應對變化同時不錯過回升機會。