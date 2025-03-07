快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

偉詮電啟動整併 每1.6股換陞達科1股

中央社／ 新竹7日電

偉詮電董事會今天決議通過以股分轉換方式取得陞達科流通在外全部股權，將以每1.6股偉詮電普通股，換得陞達科1股普通股。股分轉換完成後，陞達科將成為偉詮電100%持股子公司。

偉詮電下午舉行重大訊息說明記者會，由財務長郭幸容宣布董事會決議事項，表示偉詮電於2022年8月透過公開收購方式，取得陞達科51.04%股權，為雙方第一階段整併。經過2年多的合作，雙方結合研發資源、產品組合、銷售渠道與後段運營，初步綜效已顯現。

郭幸容說，因雙方在技術與產品有高度的加乘效果，得以提供更完整的產品組合與解決方案，加上客戶群的擴充，在伺服器散熱風扇馬達控制晶片領域已成為全球領先的供應商。

郭幸容表示，偉詮電與陞達科進一步整併，將能發揮規模經濟效益、提升經營效率、強化整合綜效，在日益競爭且變化快速的全球半導體市場中，持續提升雙方的競爭力，為股東、客戶及員工創造3贏的成果。

偉詮電董事會今天同時通過2024年財務報告，歸屬母公司淨利新台幣2.75億元，每股純益1.57元，並決議每股配發1.5元現金股利。

偉詮電 控制晶片

延伸閱讀

全球半導體新契機論壇／半導體鏈強化韌性 創造共贏

全球半導體新契機論壇／波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷 多元布局靈活應對情勢

全球半導體新契機論壇／工研院資深副總暨協理蘇孟宗 根留臺灣布局全球市場

全球半導體新契機論壇／臺科大產業創新學院執行長楊光磊 臺美互補思維才是正道

相關新聞

台股周跌477點 漲幅王逆飆25%探千金

台股本周受台積電（2330）續跌35元、報1,005元影響，大盤指數也收低在22,576.07點，累計一周下跌477.1...

外資賣不停台股還沒跌夠？ 法人曝4個必買族群

台股7日收在22,576.07點，下跌139.36點，跌破半年線，集中市場電子股各類股都是下跌表現，櫃買市場則以光電及通...

人形機器人未來可期 法人：這幾檔供應鏈有望受惠

此次台北國際工具機展，以 「AI 與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三大核心主題為主軸，法人表示，本次展的焦點之一為...

外資賣超295億元 但竟買超這檔老AI股2.7萬張

台股7日以22,576.07點收盤，下跌139.36點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超295.02億元，連九賣，統...

外資賣超295億元 砍金融股最多

台股今天震盪下跌139.36點，收在22576.07點，成交值新台幣3501.8億元。外資賣超295.02億元，外資賣超...

台股下跌139點 三大法人賣超380億元

台股7日表現持續疲弱，收在22,576.07點，下跌139.36點，跌幅0.61%，成交量3,501.8億元，三大法人賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。