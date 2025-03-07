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北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

人形機器人未來可期 法人：這幾檔供應鏈有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
機器人示意圖。圖／ingimage
機器人示意圖。圖／ingimage

此次台北國際工具機展，以 「AI 與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三大核心主題為主軸，法人表示，本次展的焦點之一為台廠是否有望能切入人形機器人供應鏈，潛在零組件供應商包括上銀（2049）、宇隆（2233）、台灣精銳（4583）、鈞興-KY（4571）、全球傳動（4540）。

法人認為，預估至2035年人形機器人產業年複合成長率將高達58%，因此各大廠紛紛企圖搶攻機器人商機，如上銀此次在工具機展中，展出諧波減速機、滾珠螺桿等應用於機器人的傳動系統產品，和大（1536）與盟立合資成立的盟英，今年展出諧波減速機、關節模組、人形機器人關鍵組件等產品，預期於下半年也將推出新產品。

工具機產業方面，法人表示，業者普遍認為市場觀望情緒濃厚，主因與美國關稅政策、中國大陸政策不明有關。但仍正面看待工具機產業的復甦，在大陸市場方面預期在三月中國「兩會」結束後，大陸政府之刺激政策方向將更為明確，有利整體需求進一步提升。而歐美市場方面雖然短期將受關稅政策影響，但預期中長期在利率政策轉向的狀況下需求有望緩步復甦。

工具機 機器人

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