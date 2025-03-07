外資賣超295億元 但竟買超這檔老AI股2.7萬張

台股7日以22,576.07點收盤，下跌139.36點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超295.02億元，連九賣，統計外資賣超個股冠軍為中信金（2891），但老AI股英業達（2356）則是獲外資買超27,089張，居買超個股冠軍，其次是買超中鋼（2002），已是連續12個交易日買超。

台股早盤以22,696.23點開出，下跌19.2點，指數一度翻紅拉升至22,747.11點，可惜買盤不繼下再往下翻黑，低點曾達22,542.08點，終場收在22,576.07點收盤，三大法人賣超380.06億元，包括外資賣超295.02億元，投信買超27.02億元，自營商賣超（合計）112.06億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.62億元，自營商（避險）賣超100.44億元。

台積電（2330）再回測1,000元，終場以平盤1,005元收盤，上市電子股各類股全部收黑，航運股表現抗跌，類股收漲1.13%，收紅的類股還有紡織類股、鋼鐵股及居家生活類股。

美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，貨櫃三雄走揚，長榮（2603）表現最強，收在227元，漲幅2.71%，萬海（2615）、陽明（2609）漲幅都逾1%；鋼鐵股漲幅縮小，大成鋼（2027）、中鋼回平盤。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、群益台灣精選高息、元大金、元大美債20正2、友訊、富邦金、元大台灣50、群益優選非投等債、玉山金、大成鋼等；外資賣超中信金25,444張，為賣超個股冠軍。

外資賣超前十名中，金融股占4檔；友訊遭外資賣超13,615張；大成鋼也遭外資賣超9,546張。

統計外資買超前十大個股依序是英業達、中鋼、復華台灣科技優息、南亞科、陽明海運、新光金、華航、長榮、元大航太防衛科技、萬海等；外資買超英業達27,089張最多，其次是買超中鋼14,187張。