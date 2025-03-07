外資賣超295億元 砍金融股最多

台股今天震盪下跌139.36點，收在22576.07點，成交值新台幣3501.8億元。外資賣超295.02億元，外資賣超前10名中以金融股居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美股6日全面收跌，其中費城半導體指數大跌逾4.5%，台積電美國存託憑證（ADR）也下挫逾4.5%，不過台積電今天力守平盤，有助於穩定市場信心。

黃國偉說，台股指數仍在5日線之下，線形欠佳，未來走向混沌不明，美國關稅政策後續發展，與對股市的影響仍是市場關注焦點。

外資及陸資今天賣超295.02億元，投信買超27.02億元，自營商賣超112.06億元；三大法人合計賣超380.06億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有中信金、元大金、富邦金和玉山金。在外資賣超衝擊下，中信金等股價下挫逾1%，整體金融類股指數下跌近1%。

外資其餘賣超前10名還有群益台灣精選高息、元大美債20正2、友訊、元大台灣50、群益優選非投等債、大成鋼。

外資買超前10名有英業達、中鋼、復華台灣科技優息、南亞科、陽明、新光金、華航、長榮、元大航太防衛科技、萬海。

在外資買超推升下，貨櫃三雄陽明、長榮和萬海股價齊揚，陽明上漲1.63%，長榮上漲2.71%，萬海上漲1.85%，連帶推升航運類股指數上揚逾1%。