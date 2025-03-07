台股周跌477點 漲幅王逆飆25%探千金

台股本周受台積電（2330）續跌35元、報1,005元影響，大盤指數也收低在22,576.07點，累計一周下跌477.11點、跌幅收斂至2.07%，周線連2黑，日均量約3,766.8億元。以個股觀察，本周漲幅王由半導體股世紀（5314）奪得，而電子零組件股同泰（3321）則最為疲弱。

近日全球市場市場受到美國總統川普言論影響而震盪，美股回檔，尤其科技要角賣壓沉重。惟分析師指出，目前美國經濟雖放緩但仍具韌性，加上川普後續可望推行減稅措施，可望提升企業獲利展望，基本面看待正向；此外，據歷史經驗，台股回測半年線時往往為進場機會浮現，加上台經院預期今年經濟成長率為3.42%，較原預測上修0.27個百分點，顯示基本面持續溫和擴張，一旦不確定因素與恐慌因素消除後，股市有望反映基本面表現。

統計本周漲幅前5名個股依序為：世紀漲25.44%、收991元，銘旺科漲23.94%、收46.6元，牧德漲22.99%、收535元，天蔥漲20.66%、收41.75元，材料-KY漲19.46%、收1,105元。

本周跌幅前5名個股依序為：同泰跌29.13%、收9元，浩宇生醫跌17.26%、收30.45元，萬潤跌16.23%、收322.5元，系微跌15.54%、收331.5元，錼創科技-KY創跌15.07%、收200元。

其中，世紀雖為半導體類股，但多元發展下，除有餐飲、無人機IC模組晶片，還有自有保健品牌「朝和生醫」，近期股價漲勢剽悍，7日盤中更首度突破千元關卡、衝上1,010元新天價，可惜量沒跟上，收在991元，進入千金俱樂部還得再加把勁，但累計一周仍大漲25.44%，周線翻紅並拿下漲幅王寶座。另，傳產股王材料-KY基本面與題材兼具，除去年EPS達84.36元創新高外，董事會也通過每股面額從原先10元變更為1元，有助提高投資參與度，本周股價也狂飆19.46%，周線已連6紅。

而PCB廠同泰最近期財報顯示，去年每股稅後虧損2.15元，每股淨值降至4.79元；每股淨值低於5元。證交所自3月3日起將其股票打入全額交割，同泰股價也跌跌不休，繼上周重挫18.33%後，本周更狂瀉29.13%，收低在9元。同泰先前曾召開重訊記者會說明擬減資逾45%彌補虧損，另外董事會通過辦理現金增資發行新股計畫發行3.3萬張。