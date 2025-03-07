外資賣不停台股還沒跌夠？ 法人曝4個必買族群

台股7日收在22,576.07點，下跌139.36點，跌破半年線，集中市場電子股各類股都是下跌表現，櫃買市場則以光電及通路股表現較抗跌，法人坦言，大盤指數的空間不大，且存有相當多的變數，外資也是大賣台股，這時候要布局的是內需、低基期、具成長性的非電子族群，尤其看好鋼鐵、散裝、塑化、金融為四個必買族群。

台股去年以23,035.1點封關，統計今年來大盤指數下跌459.03點，不過，除了1月上漲之外，2月及3月以來都是下跌，7日以22,576.07點收盤，周線下跌477.11點，周跌幅2.07%，連續2個交易日都落在半年線之下。

外資7日賣超台股295.02億元，連九賣；統計外資本周賣超台股1,791.98億元，統計今年來外資已賣超台股3,957.76億元，如果加上去年賣超台股6,825.7億元，外資從去年以來已從台股提款逾兆元。

台股持續面臨外資賣超，加上美國總統川普的政策及關稅等的衝擊，對大盤指數來說仍存有相當多的變數，這個時候該如何投資？買什麼股票才有利可圖？布局傳產股好？還是科技股強？

統一投顧董事長黎方國認為，今年的非電子族群會優於電子族群，可鎖定內需、低基期、成長性好的非電子族群， 尤其看好鋼鐵、散裝、塑化及金融股等；他表示，金融股去年的獲利相當好，整體獲利達8,000億元，預期今年的獲利也可以維持在高檔，因此，今年的殖利率會很好，且填息機會高。

黎方國說，獲利表現之外，金融股是純內需股，不受關稅的影響，且預期川普會降息，今年將是債券多頭年，金融股今年整體優勢較好，股價有機會表現。

另外，在傳產股的部分，黎方國表示，包括低基期、俄烏重建商機、洛杉磯大火重建及2028年奧運所帶來的商機等，將是推升包括鋼鐵、塑化及散裝股表現的重要題材；以台塑（1301）來說，股價已到20年的低點，鋼鐵則是約落在10年的低點，基期相當低，今年有表現機會，加上重建商機的挹注，都是可以布局的標的。