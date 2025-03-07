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台股下跌139點 三大法人賣超380億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股7日表現持續疲弱，收在22,576.07點，下跌139.36點，跌幅0.61%，成交量3,501.8億元，三大法人賣超380.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超295.02億元，投信買超27.02億元，自營商賣超（合計）112.06億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.62億元，自營商（避險）賣超100.44億元。

台積電（2330）收平盤1,005元，上市電子股全數收黑，上櫃中僅光電、電子通路收紅。航運為相對抗跌類股，美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，貨櫃三雄走揚，長榮（2603）表現最強，收227元，漲幅2.71%，萬海（2615）、陽明海運（2609）漲幅逾1%。鋼鐵股則漲幅縮小，大成鋼（2027）、中鋼（2002）回平盤。

三大法人 自營商

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