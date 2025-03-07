台股下跌139點收22,576點 台積電收平盤1,005元

台股7日受利空消息影響下跌，早盤以22,696.23點開出，終場收22,576.07點，下跌139.36點，跌幅0.61%，成交量3,501.8億元。櫃買則收257.23點，下跌3.08點。台積電（2330）終場收平盤1,005元。

盤面上以類股來看，以運動、電子零組件、數位雲端、生技、資訊服務、電腦周邊等較為弱勢，另外則以航運、紡織、居家生活、鋼鐵等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、高技（5439）、鈊象（3293）、智邦（2345）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、AES-KY（6781）、川湖（2059）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台達電（2308）、華城（1519）、藥華藥（6446）、穎崴（6515）、廣宇（2328）、中信金（2891）、亞光（3019）等。

而量大撐盤的則有，世芯-KY（3661）、材料-KY（4763）、元太（8069）、長榮（2603）、順達（3211）、零壹（3029）、南亞科（2408）、昇達科（3491）、英業達（2356）、群聯（8299）、陽明海運（2609）、裕民（2606）等。

統一投顧表示，川普在關稅議題反覆，短期內不會平息，行情將仍會受關稅消息面干擾。阿里巴巴昨推出性能比 DeepSeek-R1 更強大的超強推理開源模型，加上 Marvell 財測不如預期引發 AI 支出疑慮，拖累美股相關 AI 股股價下跌，惟盤後博通公布財報及財測優於預期，今可望減少對台股的衝擊。台股在政府基金護盤下，低檔雖有買盤支撐，但外資現貨賣壓仍尚未停止，加上期貨空單回補口數偏低，短線上仍會震盪整理。

另外，操作建議逢急跌低接不追高，布局以基本面佳的高殖利率概念股，如營建、散裝、航空等，中長期選股方向以美國概念股、消費 IC 及內需消費、AI PC 與機器人、成衣與鞋材等族群為主。