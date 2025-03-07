魏哲家加碼投資美國、還配合總統澄清質疑！專家：是台積電（2330）的宿命無法跳脫

讀者問該如何看待台積電在美國加碼投資1000億美元，以及強調在台灣產能投資不變。

其實你應該要思考魏哲家的角色，他是民營企業，夾在主要生產國家台灣政府，以及主要客戶國家美國政府之間，兩邊都不可能得罪。

所以魏哲家代表台積電，他必須宣布在美國加碼投資先進製程與先進封裝，因為這就是川普要的「樣板」，他需要有指標企業站出來呼應他的美國製造政策與關稅成效。

同時魏哲家也必須配合總統府，澄清所有質疑，這就是台積電的宿命，已經無法跳脫。

但關鍵來了，重點不是說了多少，而是做了什麼，魏哲家希望在台灣加速布建產能，感謝政府提供土地與水電，也呼籲政府持續培育人才，同時先進製程研發中心仍保留在台灣，各地科學園區的土地安排仍在進行當中，並未喊停，因此我認為根本不需要去質疑台積電拋棄台灣，這是無中生有。

至於美國廠，台積電當然也會投資，但美國的效率「有口皆碑」，比較務實的作法就是配合客戶訂單展望，逐步在美國將產能布建到位，因此1000億美元會怎麼用，某種程度是取決於美國客戶的訂單狀況與工程速度，而我認為在商言商，美國的口號一定會喊，但進度未必會很快，這裡也要看墨西哥關稅與ODM廠進駐美國的速度，一切仍充滿變數。

最後是關於「矽盾」是否生鏽的問題，如果台積電只將產能放在台灣，「懷璧其罪」，會不會反而成為中國侵台的誘因呢？（打下台灣等於征服半導體產業，斷絕美國晶片供應？）

而如今美國也有一定的先進製程與先進封裝產能，是不是可以跟台灣互為半導體產業的「犄角」呢？

戰爭也需要晶片，而要保衛台灣，美國也需要本土製造武器的能力，因此絕不可能僅依賴躺在獨裁強者臥榻之側的台灣，這也是川普所謂國家安全的立場，其實是可以被理解的。

當然事情扯上政治就變複雜了，回到台積電，我認為決定股價的重點不在於其資本支出計畫，而是半導體產業，特別是AI硬體的展望，這一塊市場仍存在不小雜音，但AI從硬體走向軟體，未來勢必再走向實體AI的硬體，因此仍大有可為，期待甜甜價的台積電。

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