快訊

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

台積電千元保衛戰測市場風向 陸行之：其實沒有說不的籌碼

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電魏哲家談話後 台股能否穩住18千金？得看3檔表現

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電（2330）董事長魏哲家談話後，市場關注台股能否穩住18千金，甚至期待有19、20千金榮景。台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台積電（2330）董事長魏哲家談話後，市場關注台股能否穩住18千金，甚至期待有19、20千金榮景。台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

台積電（2330）董事長魏哲家談話後，市場關注台股能否穩住18千金，甚至期待有19、20千金榮景！惟7日台積電股價幾乎文風不動，雖世紀盤初一度衝上1,010元，台股頻頻見到19千金，但AES-KY盤中急挫近5%，盤面千金股又降至17檔。終究今日是喜見19千金、保住18千金，抑或直接降至16千金，變數仍大。

台積電加碼擴大美國投資，引來各界高度關注，憂心人才、技術外流以及毛利率下降等問題，賴清德總統與台積電董事長魏哲家6日共同召開記者會。魏哲家強調，擴大赴美投資，主因美國新廠今、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，擴產沒有其他理由，就是「不夠」兩字。台積電早盤雖一度漲至1,010元，但盤中又回到千元，保衛戰持續中。

另，世紀（5314）雖為半導體類股，但跨足領域多元，除了有餐飲、無人機IC模組晶片，還有自有保健品牌「朝和生醫」。由於近期股價飆漲，多次達公布注意交易資訊標準，世紀公告元月營收1.34億元，年增183%；稅後純益5,500萬元，年增53%；每股純益為3.72元。世紀今日盤中首度突破千元關卡，衝上1,010元，但上檔有壓，能否晉級台股19千金，還須量能奧援。

世紀日前也決定股票分拆案，面額由10元降至0.5元，等於股票由1股拆成20股，預計新股於3月31日起上櫃買賣。

台積電 台股 魏哲家

延伸閱讀

賴清德拉魏哲家同框說明 朱立倫：為個人解套非台灣

魏哲家記者會後…台積電ADR重摔 現股開盤股價撐千元

台積在美設研發中心…著眼產線技術 期待未來不用事事請示台灣

新聞幕後／魏哲家近3月頻赴美…小心翼翼 配合川普

相關新聞

魏哲家加碼投資美國、還配合總統澄清質疑！專家：是台積電（2330）的宿命無法跳脫

要思考魏哲家的角色，他是民營企業，夾在主要生產國家台灣政府，以及主要客戶國家美國政府之間，兩邊都不可能得罪。

台股下跌139點收22,576點 台積電收平盤1,005元

台股7日受利空消息影響下跌，早盤以22,696.23點開出，終場收22,576.07點，下跌139.36點，跌幅0.61...

台積電魏哲家談話後 台股能否穩住18千金？得看3檔表現

台積電（2330）董事長魏哲家談話後，市場關注台股能否穩住18千金，甚至期待有19、20千金榮景！惟7日台積電股價幾乎文...

凱基投顧神準預告關稅戰衝擊台股 建議區間低點逆勢進場

凱基投顧2月底於「凱基股股漲」節目再度精準事先預告提醒投資人，台股農曆年後反彈已到預期的震盪區間上緣，市場將進行修正，已...

股票抽籤獲利機率升高 上市櫃公司掛牌時程將縮短三天

臺灣證券交易所自3月31日起，上市櫃公司首次公開募股（IPO）時程從定價日至掛牌由T+10縮短至T+7，縮減三個交易日，...

台積電（2330）美國建廠費用、營運成本恐影響未來獲利？專家驗證：真是世界級好公司

台積電董事長魏哲家回國之後，昨天（6日）受邀在總統府對外界說明這次決定1000億美元的超大投資案，就是源自於美國客戶的需求。因此，投資人不必擔心台積電是因為受到川普的逼迫，才在美國蓋了一些過多的半導體製造廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。