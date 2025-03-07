台積電魏哲家談話後 台股能否穩住18千金？得看3檔表現

台積電（2330）董事長魏哲家談話後，市場關注台股能否穩住18千金，甚至期待有19、20千金榮景！惟7日台積電股價幾乎文風不動，雖世紀盤初一度衝上1,010元，台股頻頻見到19千金，但AES-KY盤中急挫近5%，盤面千金股又降至17檔。終究今日是喜見19千金、保住18千金，抑或直接降至16千金，變數仍大。

台積電加碼擴大美國投資，引來各界高度關注，憂心人才、技術外流以及毛利率下降等問題，賴清德總統與台積電董事長魏哲家6日共同召開記者會。魏哲家強調，擴大赴美投資，主因美國新廠今、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，擴產沒有其他理由，就是「不夠」兩字。台積電早盤雖一度漲至1,010元，但盤中又回到千元，保衛戰持續中。

另，世紀（5314）雖為半導體類股，但跨足領域多元，除了有餐飲、無人機IC模組晶片，還有自有保健品牌「朝和生醫」。由於近期股價飆漲，多次達公布注意交易資訊標準，世紀公告元月營收1.34億元，年增183%；稅後純益5,500萬元，年增53%；每股純益為3.72元。世紀今日盤中首度突破千元關卡，衝上1,010元，但上檔有壓，能否晉級台股19千金，還須量能奧援。

世紀日前也決定股票分拆案，面額由10元降至0.5元，等於股票由1股拆成20股，預計新股於3月31日起上櫃買賣。