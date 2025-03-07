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股票抽籤獲利機率升高 上市櫃公司掛牌時程將縮短三天

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

臺灣證券交易所自3月31日起，上市櫃公司首次公開募股（IPO）時程從定價日至掛牌由T+10縮短至T+7，縮減三個交易日，該新制有利於投資人及發行公司。證交所將在3月12日及14日舉辦「縮短初次上市(櫃)採部分競價拍賣及部分公開申購承銷配售時程」 證券商宣導說明會宣導會。

台股IPO掛牌時程目前為競拍投標、競拍開標（最後定價）、公開申購、公開申購抽籤到股票掛牌共計歷經12個交易日。依證交所規劃，公開申購將與競拍作業重疊，落在競拍前一天，如此可使公開申購時間提前三個交易日。

券商表示，投資人喜歡參加新上市櫃公司的競價拍賣或股票抽籤申購，但目前時程共12個交易日，期間可能受各種訊息影響，影響掛牌後的股價波動變大，縮短作業時程後，可降低變數影響掛牌時股價波動。

IPO 台股 競拍 證交所

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