台積電（2330）美國建廠費用、營運成本恐影響未來獲利？專家驗證：真是世界級好公司

一如前一篇文章中所預料的，台積電董事長魏哲家回國之後，昨天（6日）受邀在總統府對外界說明這次決定1000億美元的超大投資案，就是源自於美國客戶的需求。因此，投資人不必擔心台積電是因為受到川普的逼迫，才在美國蓋了一些過多的半導體製造廠。

至於另一個民眾很憂心的問題：在美國超高的建廠費用、營運成本（外界估計至少3倍於台灣），會不會讓台積電未來的獲利、股利縮水？這裡簡單地舉兩個有關台積電財務報表、毛利率的小故事來分享、說明。

台積電財報就像教科書

「台積電的財務報表就像美好的教科書」這句話是多年前，某個國外研究機構長期對台積電的財務報表深入研究之後，對其內容的完整、資本配置、短中長期資金安排...還能從裡面看到、學到模範企業應有的財務規劃，所給予的讚嘆比喻。

正因為台積電是如此的重視財務規畫，所以關於這種每年數百億美元的建廠資本支出，早已經陸續安排在幾年前的財務規畫裡，也正因為有台積嚴謹的財務方針、現金流量的健全程度做後盾，才使得台積電敢宣布、並成為國內第一個採「季配息」、而且承諾「本季配息金額不低於前季」、「維持可持續、穩定且逐漸增加的股利政策」的上市公司，所以投資人也就別擔心配息會不會因為美國的超大投資案而縮水了。

有二只說一！留一手的哲學

僅管台積電在去年（2024)第3季、第4季的毛利率已經分別衝高到57.8%、59%，但是在今年1月召開的法人說明會上，面對外資法人「是否拉高原先長期53%毛利率的展望」的提問時，台上經營者的回答依然是：「長期毛利率維持在53%以上是可預期的。」一貫的答案。

看得出來台積電的經營團隊稟持著謹慎、發言留一手、不浮誇、對外誠信...的風格，當然也早早就把未來美國、德國、日本等海外擴廠會拉低毛利率的因素都考量進去了，所以投資人就不必過度擔心未來台積電的毛利率是否會大幅調降的問題。

股神也盛讚

最後，我以股神巴菲特（Warren Edward Buffett）對台積電的評價做結尾...

巴菲特主掌的波克夏公司曾經在2022年第3季大買台積電股票，雖然之後因為地緣風險因素而再賣光持股，但是巴菲特當時仍大讚台積電的全世界管理最好、也是最重要的公司之一，而且他相信5年、10年、甚至20年之後都會是如此。

巴菲特是最、最重視一家公司的財報數據及內容的世界級投資大師，而且台積電又是巴菲特「唯二」投資過的科技公司（第一家是Apple），能得到他老人家如此的推崇，可見台積電真的很有本事，而且再對照前面所寫的「配息金額的承諾」、「不輕易拉高長期毛利率的展望數字」、「令人讚賞的財報教科書」...都一再驗證了台積電真的是一家世界級的好公司。

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