台股開盤跌19點 台積電開平盤

台股7日開盤指數下跌19.2點，開盤指數為22,696.23點。台積電（2330）開平盤價1,005元。

群益投顧表示，雖然周三前(5)日美科技股強彈，但台股周四(6)日反逆勢下跌，除了面臨半年線反壓外，也折射出股市修正風險未除下，市場搶反彈心態偏濃態勢。買盤近日藉由台股與美股NASDAQ指數進入年線多頭抵抗的作價似乎僅一、二天，顯示買盤仍對盤勢震盪存偏高警戒狀態；階段建議仍應以急跌搶短因應為宜。

操作題材可留意：

1.鋼鐵為主軸的原物料股─題材面有美國與烏克蘭、俄羅斯進行結束戰爭的磋商將登場，戰後重建題材對漲多賣壓轉增的鋼鐵股形成挹注；美加關稅戰的不確定性高，而由於加拿大是美國重要鋼鐵等原物料輸出國，形成鋼價挹注，相對有利鋼鐵廠營運表現。

2.觀光飯店股─觀光飯店族群迎來營運與題材旺季。台北國際春季旅展將於3月21至24日登場，3~4月日本各地櫻花接力盛開對台灣民眾吸引力高，同時為期長達半年的2025大阪世界博覽會即將於4月13日揭幕。

周四（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,579.08點，下跌427.51點、跌幅0.99%；S&P500指數下跌1.78%；那斯達克指數下跌2.61%；費半指數下跌4.53%。台積電ADR跌4.57%，收在175.85美元，較台北交易溢價縮至15%。

川普在關稅上讓步並未平息對更廣泛貿易戰的疑慮，中國大陸在人工智慧（AI）領域不斷突破，對美國主導地位再掀挑戰。美元指數連續四日下跌，創9月以來最長連跌紀錄。川普政府表示，對加拿大和墨西哥美墨加協定所涵蓋貨品和服務關稅將暫緩至4月2日。博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）分別大跌6.3%和5.7%，投資人消化諸多悲觀數據，包括持續申領失業救濟人數高於預期，美國貿易逆差擴大，裁員人數激增。

三大法人周四集中市場合計賣超285.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超261.2億元，投信買超28.7億元，自營商（自行買賣）買超5.9億元，自營商（避險）賣超58.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,610口至12,513口，其中，外資淨空單減少429口至40,485口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,200口至8,609口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.89。VIX指數上升0.09至21.24。外資台指期買權淨金額-0.11億元 ; 賣權淨金額1.36億元。整體選擇權籌碼面偏空。