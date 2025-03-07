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鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

聯合新聞網／ 切老滾雪球
鈊象位於五股的研發總部。圖片／鈊象
鈊象位於五股的研發總部。圖片／鈊象

鈊象稅後EPS賺32元，發出29元現金，大家說好不好？

我其實原來只保守估發出26元呢，公司對股東真大方，我們是幸福的股東！

遊戲股王鈊象（3293）6日公告2024年財報及2025年2月營收。2024年稅後純益達90.57億元，年增4成，每股稅後純益為32.14元。而2025年2月營收為17.47億元，年增25.21％，連續三個月站上17億大關。

鈊象電子2024年在東南亞市場持續成長，以及歐洲市場完整認列下，繳出營收185.12億元，年增3成，稅後純益達90.57億元，年增4成的成績單。

董事會今天並做出決議，稅後32.14元的稅後盈餘將發出29元現金股息，盈餘發放率達90%。

2025年1~2月累計營收為34.97億元，年增29.23％。

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3293鈊象 EPS 營收

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