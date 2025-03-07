快訊

越看越焦慮！她遇1亂象嚇到刪Threads 過來人有共鳴：一堆偏激的人

瘋搶私中／錄取率8%擠破頭 進明星私中即握頂大門票？

台灣寶可夢中心推17款超Q寶可夢文具用品！網讚新品束口袋：大人也想用

台指期夜盤下挫 法人：不利台股表現恐測波段低點

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股主要指數6日全面下挫，道瓊工業指數下跌427.51點，那斯達克指數下挫483.47點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾4.5%，台指期夜盤下挫343點，恐不利台股表現，回測波段低點22359點。

美國總統川普暫緩對加拿大、墨西哥部分商品課徵關稅，美股主要指數6日依然全面走跌。道瓊工業指數下跌427.51點，跌幅0.99%，標準普爾500指數下跌104.11點，跌幅1.78%，那斯達克指數下挫483.47點，跌幅2.61%，費城半導體指數重挫212.95點，跌幅4.53%。

國內外產業訊息方面，總統賴清德與台積電董事長暨總裁魏哲家6日共同召開記者會，魏哲家表示，擴大對美國投資是因為客戶需求非常大，明年生產線已經全滿，2027年要蓋的產線也被訂，並強調不會影響台灣投資，今年將在台灣蓋11個生產線。

裕隆2024年稅後淨利新台幣39.54億元，年減15.7%，每股純益3.78元，董事會決議每股配發1.3元現金股利。

台灣食品龍頭統一企業2024年歸屬母公司淨利206.73億元，年增12.7%，獲利創近4年新高，每股純益3.64元，董事會決議每股配發現金股利3元。

受惠台電對變壓器等拉貨，重電大廠士林電機2024年稅後淨利30.25億元，年增28.85%，創下新高，每股純益5.81元，董事會通過每股擬配發現金股利4.5元。

代工廠仁寶擴大伺服器布局，宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作進軍印度市場，未來將在印度開展採用在地製造解決方案的伺服器業務，以響應印度政府的印度製造（Make in India）政策。

法人表示，台股6日再度失守半年線關卡，台積電ADR下挫逾4.5%，台指期夜盤挫跌343點，恐不利台股表現，回測波段低點22359點。美股持續牽動台股走向，是重要觀察指標。

台指期 台積電 台股

延伸閱讀

台積在美設研發中心…著眼產線技術 期待未來不用事事請示台灣

台積跨海大投資 總統：沒有美國壓力

魏哲家：沒有補助也不怕 今年台灣要蓋11個生產線

台積：美廠今明年產能都滿了 擴產沒其他理由 就是「不夠」兩個字

相關新聞

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

鈊象稅後EPS賺32元，發出29元現金，大家說好不好？

台股開盤跌19點 台積電開平盤

台股7日開盤指數下跌19.2點，開盤指數為22,696.23點。台積電（2330）開平盤價1,005元。

台股高檔震盪 大戶投 APP 兩功能護航

台股交易那一種數位下單服務最受歡迎運用，根據大戶投APP的統計，2024年「快速單」使用25萬次拿下冠軍，第二名是「停損...

台指期夜盤下挫 法人：不利台股表現恐測波段低點

美股主要指數6日全面下挫，道瓊工業指數下跌427.51點，那斯達克指數下挫483.47點。法人表示，台積電美國存託憑證（...

法人買中鋼、大成鋼 重建題材有戲？多頭還沒到 股漲關鍵、選股重點一次看

近來低基期族群冒出頭，尤其是俄烏戰爭有望結束，引發市場對鋼鐵及散裝航運族群的「重建概念」想像。 專家提醒，目前僅反映題材，基本面還沒翻揚向上，真正的多頭行情，須待商品報價確實走高。

相隔三個月 台股再現「18千金」

台股昨（6）日量縮價跌，個股表現精采度強過大盤，其中，材料-KY、AES-KY分別挾拆股、基本面題材，股價雙雙攻頂收在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。