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相隔三個月 台股再現「18千金」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股6日量縮價跌，個股表現精采度強過大盤。聯合報系資料照
台股6日量縮價跌，個股表現精采度強過大盤。聯合報系資料照

台股昨（6）日量縮價跌，個股表現精采度強過大盤，其中，材料-KY（4763）、AES-KY分別挾拆股、基本面題材，股價雙雙攻頂收在1,000元以上，盤面睽違三個月後，再現收盤「18千金」。世芯-KY失守3,000元大關，股后由力旺上位。

美國關稅與晶片補貼法案等紛擾不斷，台股昨日在台積電壓盤下，開高走低收最低，終場跌156點收22,715點，半年線得而復失，八大公股行庫買超62.9億元，攜手壽險資金，力抗外資賣壓，提供下檔支撐。

千金股及準千金股概要
千金股及準千金股概要

盤面千金股雖然跌多漲少，但仍掀起一波大風吹效應，世芯-KY受外資持續調節衝擊，昨日股價跌115元收2,890元，改寫波段低點，反觀力旺僅跌30元收2,900元，擠下世芯-KY重登股后寶座。

材料-KY則拜1股拆10股話題發酵，吸引外資狂敲2,218張，股價漲停收1,080元，至於AES-KY受惠輝達計畫將BBU納入GB300標配傳言，股價漲停收1,045元，使千金股增至18檔，台積電退至第18千金。

以昨日收盤價來看，900元俱樂部尚有四檔，包括鈊象993元、世紀982元、亞德客-KY 936元、康霈*931元，未來或有機會進一步躋身千金股。

三大法人昨日合計賣超285.2億元，其中，外資調節261.2億元，主要鎖定台積電、世芯-KY、聯發科、緯創、保瑞等，金額在8.7至90.8億元不等，已連八賣、累計賣超2,694.6億元，是2024年9月12日以來最長連賣紀錄。外資在台指期留倉淨空單小減429口，降至40,485口。投信單日買超28.7億元，連四買、累計買超229.5億元，本周有機會終止連三周賣超局面；自營商賣超52.7億元，連八賣，但自行買賣部位卻逆勢買超5.9億元；八大公股行庫逢低承接62.9億元，連五買、累計買超369.3億元。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利指出，美股近期震盪偏弱，台股難置身事外，市場信心不足削弱反彈力道，研判短線將持續反覆震盪打底，操作選股不選市，低接不追高。

台股昨日早盤一度漲108點至22,979點，但因面臨上檔空方缺口壓力、美國總統川普擬廢除晶片法案補助，壓抑台積電轉弱下跌15元收1,005元，大盤指數收在當日最低點，成交量縮至3,603億元，近11日最少。

盤面上漲家數約占三分之一，電子權值股漲跌互見，大型金控及傳產龍頭股出面撐盤，強勢族群主要分布於BBU、機殼、鋼鐵及高股息殖利率概念股。

台積電 外資

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