就市論勢／高殖利率概念股 吸睛

盤勢分析

經過前兩年多頭漲幅，台股評價快速提升，目前已位於相對高檔位置，2025年受到市場對AI硬體雜音較多，加上美國關稅及半導體政策等議題影響，評價面將受到壓抑。

先前股價漲多與評價較高個股，容易在產業面出現雜音情形下，股價大幅震盪。但2025年AI應用保持高成長，台股本益比可望維持相對高水準。惟因整體經濟擴張速度減緩，企業獲利成長受抑制。台股今年預計仍為多頭格局，但大盤指數空間將被壓縮，以個股表現為主。

川普針對加拿大、墨西哥與中國大陸等加碼課徵關稅，政策主軸是以美國利益優先，希望製造業回流美國。台灣廠商區域產能調整靈活度高，整體來說，對台灣企業影響不大。

傳產部分，近期原物料鋼鐵、電纜、塑化與散裝族群出現跌深反彈，主因市場提前反應俄烏戰爭可能結束、川普先前宣布對所有進口美國鋼和鋁徵收25%關稅。

投資建議

因台股評價位於高檔，選股操作將關注個股評價合理性。市場資金相對充裕，可留意股價低基期或產業低基期題材。

投資主軸為高殖利率IC設計、高殖利率AI PC與手機，組裝、散熱等AI供應鏈。傳產部分，看好高殖利率的鞋子、衣服、汽車相關類股。