兆豐證永續評鑑亮眼

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券榮列第二屆永續金融評鑑證券組前25%名單，頒獎典禮由金管會主委彭金隆（左）頒獎，兆豐證券董事長陳佩君（右）出席領獎。兆豐證券／提供
兆豐證券榮列第二屆永續金融評鑑證券組前25%名單，頒獎典禮由金管會主委彭金隆（左）頒獎，兆豐證券董事長陳佩君（右）出席領獎。兆豐證券／提供

第二屆永續金融評鑑日前頒獎，兆豐證券去年首度納入評選，自23家同業中脫穎而出，榮列前25%名單，獲得主管機關高度肯定。兆豐證券董事長陳佩君強調，將持續接軌全球永續發展趨勢，深耕ESG議題，發揮兆豐金融集團正向影響力。

「永續金融評鑑」為金管會主辦，自2023年開始舉辦，由非屬金控體系上市櫃券商共九家受評；去年增列金控旗下14家證券子公司。評鑑指標參考國際標準，包括永續發展綜合指標及環境、社會及公司治理共12項構面，兆豐證券首度入評即憑藉優異表現獲得青睞。

兆豐金控為國內「永續金融先行者聯盟」成員，兆豐證券秉持集團標竿精神、貫徹集團永續策略，積極落實包括環境永續、永續金融、員工關懷、社會共榮及責任治理五大策略主軸的行動計畫。

同時，為引導利害關係人關注進而投入永續發展各項議題，高度要求強化自身永續揭露品質，去年發布首本中英文版永續報告書，即榮獲TCSA永續報告類白金獎殊榮。

在永續金融構面，發揮機構投資人影響力，與被投資公司或受輔導公司議合，協助強化客戶淨零轉型能力。

針對金融專業與客戶服務，加速數位應用、提升資安品質、發展多元金融商品。諸如一、推出「ESG智能永續數據平台」提供投資人查詢上市櫃企業ESG評鑑指標；二、建置海外債電子交易下單平台「兆好Bond」，提供小額存債新選擇；三、率先市場推出外國虛擬資產ETF交易服務。

此外，近年更強調金融阻詐目標，強化第一線人員教育訓練及客戶關懷提問，已四度榮獲金管會公平待客評核前25%的肯定。

針對責任治理構面，兆豐證券將永續策略拉高層級由董事會督導問責，成立永續發展委員會並由總經理擔任主任委員、每季召開會議推動並檢討永續執行情形；透過業務單位、法遵及稽核三道防線運作，確保治理效能；另一方面，為強化公司財務韌性，針對影響利害關係人的重大主題，積極評估並因應相關財務風險。

ESG 兆豐金控

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