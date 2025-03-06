快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

外資連8賣台股 調節債券ETF、華新與台積電

中央社／ 台北6日電

權值股欲振乏力，台股今天開高走低下跌156.47點，收在22715.43點。外資賣超新台幣261.22億元，連8個交易日減碼，今天賣超群益優選非投等債ETF（00953B）逾2萬張居首，其次為華新逾1.5萬張，台積電排第5。

三大法人今天合計賣超285.34億元，其中自營商賣超52.73億元，投信買超28.61億元，外資及陸資賣超261.22億元。

根據證交所資料，外資賣超前5名以群益優選非投等債居首，為2萬1122張；其次為華新1萬5298張，其他依序為華邦電、元大台灣50（0050）皆減碼逾1萬張，第5名為台積電8976張。

外資買超前5名，第一名為中信中國50正2（00753L）4萬3870張；其次為中鋼2萬8703張，其餘依序為長榮航、凱基金、華航。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台積電擴大對美投資，今天股價走弱陷入震盪，最後收1005元，下跌15元，主要是因在美國設廠成本較高，美國總統川普也揚言要廢除晶片法補助。

儲祥生認為，川普的關稅策略未來仍存在很大變數，因其行事風格難以掌握，而今年4月美國將實施對等關稅，也將是市場觀察重點。

台積電 外資

延伸閱讀

美國安局前主管：川普大裁員 對網路安全具毀滅性影響

川普關稅將間接逼Fed降息？經濟學家：最快5月啟動

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

共和黨議員提案 100元美鈔頭像由開國元勳換成川普

相關新聞

外資賣超261億元、連8賣 這檔鋼鐵股竟獲連11買

台股6日收22,715.43點，下跌156.47點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超261.22億元，已連續賣超8個交...

今年拉貨動能強勁 法人大舉調高這檔傳產股目標價

喬山（1736）受惠美國祭出進口關稅，將有助從歐美競爭同業搶奪市占率，加上大客戶展望正向，今年拉貨需求強勁，法人以30倍...

舉材料-KY（4763）為例…持股過程並不容易！切老：但長期投資是會上癮的

持有這樣的股票容易嗎？除了表面績效看起來落後大盤以外，還要忍受帳面獲利一下子有，一下子又跌個精光，甚至還偶爾會變成虧損，要來回坐過山車好幾次。

台股下跌156點 三大法人賣超285億元

台股6日開高走低盤中翻黑，終場收22,715.43點，下跌156.47點，跌幅0.68%，成交量3,490.05億元，三...

台積電（2330）要破1160元…大盤挑戰2萬4！DeepSeek有助AI終端應用普及化

台積電2月股價大都在1,100元附近盤整，大盤若要挑戰24,000點，台積電股價必須突破今年1月7日的高點1,160元。

台股下跌156點收22,715點 台積電收低15元

台股6日收盤下跌156.47點，終場以22,715.43點作收，成交量3,490.04億元；台積電（2330）收盤價1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。