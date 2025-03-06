今年拉貨動能強勁 法人大舉調高這檔傳產股目標價
喬山（1736）受惠美國祭出進口關稅，將有助從歐美競爭同業搶奪市占率，加上大客戶展望正向，今年拉貨需求強勁，法人以30倍本益比估算，調高目標價約五成，維持「增加持股」投資評等。
大型本國投顧指出，川普簽署行政命令將進口至美國的鋼鋁產品稅率由先前10%提高至25%，且3月4日起中國大陸輸美所有商品將再追加10%關稅，並考慮將歐洲輸美商品課徵 25%關稅，預料將明顯推升喬山競爭對手Life Fitness、Technogym成本。
法人評估，即使喬山生產基地越南被加徵25%關稅，但適用稅率29.6%仍低於中國大陸的32.5%，再加上原本已較同業具10%至20%以上的成本及價格優勢，預期喬山將可擴大北美健身器材市場占有率。
喬山最大客戶Planet Fitness上季財報亮眼，並預估2025年將新增160至170個據點，主因在於平價健身房獲得更多消費者青睞。另Planet Fitness新採購三種重訓器材作為場館掛招牌、鋪地貼的宣傳重點，其中，六成加盟店已於去年完成採購，四成將於今年下單，可望挹注出貨動能。
歐洲與拉美平價健身房龍頭業者Basic-Fit及Smart-Fit計畫積極展店，喬山預估今年商用營收將延續去年成長動能，年增約15%。
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