外資賣超261億元、連8賣 這檔鋼鐵股竟獲連11買

台股6日收22,715.43點，下跌156.47點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超261.22億元，已連續賣超8個交易日，統計外資買賣超個股發現，單日買賣超冠軍都是ETF，但買超第二大為中鋼（2002）， 獲外資買超28,703張，為連續11個交易日買超。

台股早盤以22,930.11點開出， 一度拉高至22,979.97點，但隨後震盪走跌， 盤中翻黑，一度下滑至22,715.43點，台積電（2330）以平盤1,020元開，終場收在1,005元，下跌15元，集中市場新增兩檔千金股，材料-KY（4763）、AES-KY（6781）都以漲停板收盤。

盤面上成交金額大且股價走高的個股還有、元太（8069）、奇鋐（3017）、順達（3211）、鈊象（3293）、聯亞（3081）、大成鋼（2027）、環球晶（6488）等；在類股表現上，傳產股中以食品類股、化工類股、玻陶類股、鋼鐵類股、航運類股等逆勢上漲， 表現較強勢，龍頭股中鋼早盤一度衝達24.6元，站上去年5月底來波段新高。

大盤指數開高走低盤中翻黑，終場收22,715.43點，下跌156.47點，跌幅0.68%，三大法人賣超285.34億元，統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超261.22億元，投信買超28.61億元，自營商賣超（合計）52.73億元，其中自營商（自行買賣）買超5.91億元，自營商（避險）賣超58.64億元。

統計外資賣超前十大個股依序是群益優選非投等債、華新、華邦電、元大台灣50、台積電、大同、緯創、友達、群益台灣精選高息、台化等；外資賣超群益優選非投等債21,122張居冠， 其次是賣超華新15,298張；另外， 賣超台積電8,976張。

統計外資買超前十大個股依序是中信中國50正2、中鋼、長榮航、凱基金、華航、富邦恒生國企正2、復華台灣科技優息、新光金、元大航太防衛科技、國泰數位支付服務等；外資買超冠軍為中信中國50正2， 單日買超43,870張，其次是買超中鋼28,703張，為連續11個交易日買超， 合計買超19萬1,292張。