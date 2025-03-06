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世芯5天跌掉470元 含淚讓出后位給力旺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

千金股6日幾家歡樂幾家愁，材料-KY（4763）、AES-KY（6781）雙雙以漲停之姿，高調進入千金俱樂部，但股王、股后卻是賣壓沉重，股王信驊（5274）大跌105元、收3,440元，拖累世芯-KY（3661）、力旺（3529）也跟著殺尾盤，世芯-KY更在外資連4賣下，近5個交易日已跌掉470元，含淚讓將后位交給力旺。

力旺6日股價回落1.02%、收2,900元，但仍守穩5日線上，並以10元之差摘下世芯-KY后冠。力旺2024年每股純益24.57元，擬配息22元；2025年2月營收2.73億元、年增4.39%，前2月營收8.18億元、年增14.42%。力旺董事長徐清祥表示，公司正處於多年的成長循環，從近期的授權案看出各項技術都在加速導入AI應用，對未來非常有信心，看好隨著AI運用加速落地到邊緣 (Edge) 端，對公司是非常正面的事，並預期後量子加密將為公司帶來新生意。

世芯-KY股價自2月27日起即跌跌不休，6日收低3.83%、報2,890元，累計5個交易日已跌掉470元，慘丟后冠。本土投顧表示，世芯-KY受北美大客戶7nm AI晶片出貨量下降，以及IDM客戶5nm AI晶片出貨動能減緩影響，今年首季營收恐呈現季減，但仍看好2026年有望重返強勁成長，未來半年股價仍可望有上漲空間。

大摩則指出，雖然AI資本支出強勁增長，儘管短期面臨波動，但AI供應鏈長期需求不變，在ASIC設計產業中保持選擇性，並看好世芯-KY和聯發科（2454）、萬潤（6187）等，給予「優於大盤」評級。其中，信驊AI相關營收雖以輝達（NVIDIA）為核心，但因市場預期過高，獲「中立」評級，並靜待市場重新調整。

AI 世芯

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