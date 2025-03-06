AES-KY重登千金股 這2檔BBU也大漲跟進

台股6日一口氣增加2檔千金股，出現18千金的盛況，AES-KY（6781）開盤約1小時就飆上漲停1,045元鎖死，成為電池備援電力模組（BBU）股上衝的領頭羊，順達（3211）收盤大漲7.12%，加百裕（3323）收漲4.34%，新盛力（4931）、系統電（5309）、台達電（2308）、鉅祥（2476）等也是逆勢上漲的表現。

台股千金股再添兩家，材料-KY（4763）及AES-KY盤中衝上漲停板，同步重回千金股行列，AES-KY早盤以964元開高， 一度翻黑下滑至948元，之後在買盤進駐下往上拉升，開盤後約1小時就飆上漲停1,045元直接鎖死到收盤。

AES-KY為電池模組股王，受惠電池備援電力模組（BBU）業務大幅成長、產品組合優化，去年營收100.4億元，年增0.05%；毛利率39.4%，衝上歷史新高；營益率23.7%；稅後純益21.69億元，年增10.1%，每股純益25.39元；董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利12.5元，預計5月28日舉行股東會。

AES-KY 2月營收11.89億元，月增13.02%、年增62.17%，累計今年前二月營收22.4億元，年增45.34%；法人預估，AES-KY今年在LEV業務穩健成長，加上資料中心BBU需求持續，預估全年營收、獲利將持續成長，BBU仍是今年主要成長動能，預估毛利率仍將維持近四成高檔水準。

AES-KY總經理宋維哲先前曾透露，今年伺服器BBU需求已定、且非常樂觀， BBU整體市場數量及營收今年都將會成長；輕型電動車（LEV）業務方面，預期谷底已過，今年動能將優於去年。

順達去年歸屬於母公司業主淨利26.73億元，年增239.21%，每股純益17.59元，擬配現金股利12.5元；順達2月營收8.7億元，月增31.72%，年減14.65%；累計今年前二月營收15.3億元，年減30.73%。

順達去年營運成長主要來自BBU業務，非IT業務包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具，去年營收比重約10~15%，主要貢獻來自BBU成長，預期今年仍將維持此趨勢，看好今年非IT業務營收比重將衝達30~40%。

AES-KY亮燈漲停，領軍BBU股的表現，順達以178元開高， 一度衝達漲停193元， 終場收在188元， 上漲12.5元， 漲幅7.12%；加百裕收在36元， 漲幅4.34%；新盛力收漲1.49%；台達電收漲1.32%；系統電、鉅祥也逆勢收紅。