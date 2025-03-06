台股下跌156點 三大法人賣超285億元

台股6日開高走低盤中翻黑，終場收22,715.43點，下跌156.47點，跌幅0.68%，成交量3,490.05億元，三大法人賣超285.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超261.22億元，投信買超28.61億元，自營商賣超（合計）52.73億元，其中自營商（自行買賣）買超5.91億元，自營商（避險）賣超58.64億元。

台股早盤以22,930.11點開出，一度拉高至22,979.97點，但隨後震盪走跌，盤中翻黑，一度下滑至22,715.43點，台積電（2330）以平盤1,020元開，終場收在1,005元，下跌15元，集中市場新增兩檔千金股，材料-KY（4763）、AES-KY（6781）都以漲停板收盤。

盤面上成交金額大且股價走高的個股還有，元太（8069）、奇鋐（3017）、順達（3211）、鈊象（3293）、聯亞（3081）、大成鋼（2027）、環球晶（6488）等。