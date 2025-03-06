聽新聞
0:00 / 0:00
台股下跌156點 三大法人賣超285億元
台股6日開高走低盤中翻黑，終場收22,715.43點，下跌156.47點，跌幅0.68%，成交量3,490.05億元，三大法人賣超285.34億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超261.22億元，投信買超28.61億元，自營商賣超（合計）52.73億元，其中自營商（自行買賣）買超5.91億元，自營商（避險）賣超58.64億元。
台股早盤以22,930.11點開出，一度拉高至22,979.97點，但隨後震盪走跌，盤中翻黑，一度下滑至22,715.43點，台積電（2330）以平盤1,020元開，終場收在1,005元，下跌15元，集中市場新增兩檔千金股，材料-KY（4763）、AES-KY（6781）都以漲停板收盤。
盤面上成交金額大且股價走高的個股還有，元太（8069）、奇鋐（3017）、順達（3211）、鈊象（3293）、聯亞（3081）、大成鋼（2027）、環球晶（6488）等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言