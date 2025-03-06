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舉材料-KY（4763）為例…持股過程並不容易！切老：但長期投資是會上癮的

聯合新聞網／ 切老滾雪球
股市示意圖。余承翰／攝影
股市示意圖。余承翰／攝影

紅色線段顯示的是持有材料KY一年的過程，辛苦持有一年後股價只漲了9.9%，同期大盤則有16.67%的回報。

持有這樣的股票容易嗎？除了表面績效看起來落後大盤以外，還要忍受帳面獲利一下子有，一下子又跌個精光，甚至還偶爾會變成虧損，要來回坐過山車好幾次。

這段時間你對股價的表現完全插不上手，市場投資人的看法也常常與你的不同。你唯一能做的就是相信自己的價值判斷，相信它是物超所值。股價不漲甚至下跌時不代表它真正的價值，只要你夠耐心，總會等到有夠多的投資人認知到它是多有價值的一家公司。

短線投資人也看不到這一年長線投資人的真正回報，如果持有材料一年，不管波動也不操作它，其實還原權息（含一次1.5元股子和兩次共約32元的現金股息）以今天盤中1075元來計算，價值相當於1268元，而去年3/6的股價是850元。過去一年的報酬率其實是49%。如果再加上出借的收入，回報率可能有50%，這樣值不值得你持有一年？

每一次耐心的回報都會增強你下一次用同樣的方法為自己帶來價值。相信我，長期投資是會上癮的，我們對長線持有好公司樂此不疲。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 大盤 投資人 材料 績效

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