台積電（2330）要破1160元…大盤挑戰2萬4！DeepSeek有助AI終端應用普及化

撰文：龔招健

台股在農曆年長假後（2025年2月3日）「開紅盤」失利，加權指數跳空大跌近千點，主要是受到中國AI新創推出DeepSeek RI及美國總統川普放話加徵關稅影響，但大盤隨後緩步反彈，2月7日就回補缺口，預期大盤第2季仍將在22,000～24,000點間來回震盪，AI與非AI股都有機會表現。

川普多次放話要課台灣晶片關稅，研判其目的是要台積電（2330）在美國增設更先進製程的晶圓廠，甚至技術入股英特爾（Intel）、成立合資公司共同營運，確保最先進的AI晶片能在美國生產，讓美國再次偉大，這是目前壓抑台積電股價、大盤指數的最大變數。

台積電2月股價大都在1,100元附近盤整，大盤若要挑戰24,000點，台積電股價必須突破今年1月7日的高點1,160元。雖然市場看好台積電今年營運持續成長，國內外主要券商給予的目標價大都超過1,160元，但在台積電與川普政府就「擴大投資美國、扶持英特爾」達成共識之前，股價恐難突破盤局。

中國的DeepSeek R1橫空出世，川普不敢輕忽，美方恐將進一步收緊輝達（Nvidia）中高階GPU（圖形處理器）的出口管制，是否會影響Nvidia及台積電業績，要等政策出爐才能確認。

DeepSeek打破美科技壟斷 有助AI終端應用普及化

惟值得留意的是，DeepSeek R1開放原始碼，等於打破OpenAI、微軟（Mircosoft）、Google、Meta等美國AI科技巨頭在生成式AI領域的壟斷，也讓它們的巨額資本支出更難回收，經營團隊及股東遲早要重新思考「瘋狂採購輝達GPU」的合理性。

儘管目前還沒有任何一家美國科技巨頭下修資本支出，甚至在先前財報季預告的資本支出還超出市場預期，但這些資本支出未必都是用來採購輝達GPU，也有不少是投入開發ASIC（專用晶片），世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等可望受惠。

DeepSeek團隊的確很成功的將OpenAI的ChatGPT等較先進的大語言AI模型優化。儘管市場對其模型訓練「算力」成本看法分歧，它的確是用較低的算力做出效果相近的生成式AI推理模型，還特別發表論文及開放原始碼，這有助於AI終端應用普及化，帶動ASIC、AI邊緣運算相關概念股如世芯-KY、聯發科、艾訊（3088）、立端（6245）在農曆春節後表現強勢，相關議題在第2季仍將持續發酵。

至於AI伺服器組裝代工廠如鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），第2季可望延續第1季的盤整格局，低檔可留意提前布局股東會、除息行情，但今年不會再出現類似去年的大波段多頭行情，宜區間來回操作。

演算法是AI應用核心 軟體股搭上高成長列車

AI終端應用要普及化，不能只靠硬體，軟體（演算法）才是AI應用的核心。隨著生成式AI逐漸成為企業市場的主流趨勢，越來越多企業透過AI平台上 的微調（fine-tuning）跟索引增強生成（RAG）機制，打造專屬的生成式 AI 應用服務，商機將越來越大。

根據市調機構IDC最新全球軟體市場追蹤報告預估，台灣軟體市場規模將從2022年的25.7億美元成長到2027年的41.33億美元，年複合成長率為9.9%；其中以AI平台的成長力道最強，2022年到2027年的年複合成長率高達25.9%。

相對而言，軟體產業是台灣的弱項，國內上市櫃的軟體公司（自行開發軟體銷售或幫客戶代工，非代理國外軟體）家數不多，其中僅訊連（5203）較具國際知名度。由於個人電腦市場早已飽和，該公司營運從高峰下滑，近年積極往人臉辨識等AI領域轉型，轉機逐漸浮現。

除了訊連，其他上市櫃軟體股還包括資通（2471）、91APP*-KY（6741）、緯軟（4953）、現觀科（6906）、騰雲（6870）、普鴻（6590）、全景軟體（8272）、意藍（6925）等，這些軟體股近期受惠於DeepSeek R1效應，股價表現相對強勢。

非AI傳產族群在第2季也有機會表現，例如：台灣虎航（6757）、長榮航（2618）受惠低油價、高票價，營運穩健成長，配息有吸引力，可以趁股價回檔找買點；中化控股（3716）、生達（1720）、邦特（4107）等生技股獲利、配息相對穩健，逢回找買點。

此外，低迷已久的鋼鐵股近期開始吸引買盤，投資人可留意受惠美國加州大火災後重建商機的大成鋼（2027），以及預期將受惠烏克蘭戰後重建商機的不銹鋼大廠允強（2034）。

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