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台股下跌156點收22,715點 台積電收低15元
台股6日收盤下跌156.47點，終場以22,715.43點作收，成交量3,490.04億元；台積電（2330）收盤價1,005元，下跌15元，跌幅1.47%。
今日成交金額大且走高為：材料-KY（4763）、元太（8069）、奇鋐（3017）、順達（3211）、鈊象（3293）、聯亞（3081）、大成鋼（2027）、AES-KY（6781）及環球晶（6488）；成交金額大且疲軟者則為：世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、華城（1519）、華星光（4979）、展達（3447）、保瑞（6472）、藥華藥（6446）、威強電（3022）及能率（8071）。
第一金投顧表示，操作面不宜追高，反而要留意逢低承接的機會。台股收復半年線後，接下來觀察美股能否止穩反彈，將有助於指數回補大盤指數在23,000點附近缺口，並進一步挑戰季線壓力，技術面仍是大區間震盪，資金輪動快速，以短線操作為主。 焦點個股欣銓（3264）、牧德（3563）、奇鋐（3017）、世德（2066）、鈊象（3293）。
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