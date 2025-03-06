傳陸出手調控 鋼鐵股士氣高昂！中鋼觸波段新高價

傳中國官方將推動鋼鐵業減產，加上川普關稅、俄烏停戰等題材持續受關注，鋼鐵大軍近期士氣高昂，6日龍頭股中鋼（2002）盤初即觸即24.6元、站上去年5月底來波段新高，第一銅（2009）亦受美國銅價在紐約市場大幅飆升激勵，放量飛過5日線，帶動中鴻（2014）、大成鋼（2027）、世紀鋼（9958）等攜手走強。

大陸兩會登場，新的經濟刺激利多受市場注目，權威分析師在最新的月度市場展望中預測，大陸鋼鐵市場3月將因鋼鐵終端需求回升而逐漸回暖，儘管不同產品類型的價格波動可能有所不同。此外，據路透5日披露，從一份中國官方報告獲悉，中國將推動鋼鐵業減產重組，「推出化解重點產業結構性矛盾的政策措施，透過強化產業調控、提質升級破『內卷』。」但並未透露減產的規模，而過去一周煉鋼原料的價格持續走跌，市場推測北京政府將削減約5,000萬噸粗鋼產量。惟中國國家發展改革委員會和鋼協並未就相關消息作出回應。

另，俄烏戰爭能否順利停戰仍霧裡看花，不過，美國鋼鐵關稅開徵在即，全球鋼鐵景氣出現落底回溫，反應3月鋼價普遍以平高盤開出，2月包括中鋼、中鴻、大成鋼和新光鋼（2031）等股價後續可持續留意。

此外，銅期貨周三大漲。川普表示，進口銅可能面臨25%的關稅，引發紐約商品交易所銅價飆升，帶動LME銅期貨上漲，交易員擔憂關稅可能比預期更高而且來得更早，LME銅期貨上漲2.6%，報每噸9,585美元。激勵第一銅盤中放量漲逾3%，飛過5日線，扮演今日鋼鐵多頭大前鋒。