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外資連18賣不怕 台新金頂高顏「殖」領金融抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股近期受川普關稅戰干擾，大盤指數持續震盪，資金轉進傳產類股避風，金融族群因具高殖利率題材，6日由台新金（2887）帶隊抗空，扮演台股撐盤要角之一。圖/聯合報系資料照片
台股近期受川普關稅戰干擾，大盤指數持續震盪，資金轉進傳產類股避風，金融族群因具高殖利率題材，6日由台新金（2887）帶隊抗空，扮演台股撐盤要角之一。圖/聯合報系資料照片

台股近期受川普關稅戰干擾，大盤指數持續震盪，資金轉進傳產類股避風，金融族群因具高殖利率題材，6日由台新金（2887）帶隊抗空，扮演台股撐盤要角之一。

金融股2024年大豐收，以近3年的現金股利發放率觀察，有多檔金融股的殖利率估值可望超過4%以上。台新金法說即報喜，總座釋出2024年股利「絕對比2023年好」，雖連18日遭外資賣超129773張，但6日仍帶量彈漲約2%，登上近2周新高，帶動新光金（2888）、凱基金（2883）、台企銀（2834）、中信金（2891）等跟漲；金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）也持穩高檔，拉抬金融類指站上5日線及10日線，扮演台股撐盤要角。

金融股2024年大豐收，有多檔金融股的殖利率估值可望超過4%以上。其中，富邦金2024年EPS 10.8元，近3年現金股利發放率約41.3%，預估配息4.46元，現金殖利率達4.8%；國泰金2024年EPS 7.28元，近3年現金股利發放率約43.49%，預估配息3.17元，現金殖利率達4.6%；兆豐金（2886）2024年EPS 2.35元，近3年現金股利發放率約77.64%，預估配息1.82元，現金殖利率達4.5%；中信金2024年EPS3.64元，近3年現金股利發放率約58.05%，預估配息2.11元，現金殖利率達5.1%。

台新金2024年稅後淨利為201億元，年成長37%，EPS為1.39元。總經理林維俊於法說中表示，今年股利政策非常有信心，他指出，受與新光金合併後股本大幅膨脹影響，將以現金股利為主，台新金去年EPS為1.39元，加上帳上還有93億元未分配盈餘，可以配發超過2元股利，若計入合併後股數，也有配發逾1元的能力，「絕對比去年好」，和同業相比也有能力配發具競爭力的股利。展望2025年，本土法人指出，基本面上，台新金受惠放款結構調整、積極佈建高殖利率債票券部位，淨利差可望逐季擴大，此外淨手續費收益也可望穩定成長；但近期投資市場震盪多少影響證券、壽險、創投子公司獲利表現，另，現階段正與新光金進行換股合併中，股本將大幅膨脹92%，稀釋效果大，經營效率待觀察，重申其「中立」建議。

籌碼面上，台新金3月以來遭三大法人賣超24555張，包括外資賣超29686張、投信買超4171張、自營商買超1142張；累計2月三大法人賣超97818張，包括外資賣超115262張、投信買超13970張、自營商買超3474張。

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