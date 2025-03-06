台積電（2330）砸千億美元擴廠案「三點另類看法」！專家：其實金額不會太誇張

台積電董事長魏哲家當著美國總統川普的面前，宣布未來在美國本土將再投資1000億美元建廠。消息傳來，有的專家認為台積電被川普趕鴨子上架，不利於未來的營運、有的專家則認為這對台積電的前景是短空長多。

到底台積電的散戶投資人該怎麼看待台積電這次的美國投資案？我以2012年11月就深度關注、研究並持有台積電股票至今的以下幾點看法，分享給讀者參考、參考：

一、赴美國開董事會非比尋常

台積電的董事會從公司成立以來，從來沒有到美國召開過，這次特地大老遠的跑到美國召開，可想而知，就是為了這次1000億美元投資案的實地評估，所以就請相信台積電絕對是經過深思熟慮才做這樣的擴廠決策，而不單單只是屈服於川普的蠻橫喔！

更何況大老遠的在美國設立製造廠，當然不會只蓋個檯面上的3個廠，現在宣布的再蓋5個廠，只是順勢提早宣布出來，正巧讓川普也能在隔天的國會演說裡宣揚政績。

二、1000億美元的擴廠，很多嗎？

記得我剛買台積電股票時，台積電就曾宣布「在台投資7000億台幣的長期擴廠建設」，對照現在這個美國約3.3兆台幣的擴廠，大概就是 3.3：0.7 的金額比例。（註：台積電2024年淨賺1.17兆台幣）

感覺上美國投資案的金額比例高出很多，但實際上加計這12年來的通貨膨脹、錢變得更薄、精密設備更貴、台幣匯率貶值、美國各項營建成本都貴很多...等因素的話，這1000億美元的擴廠金額就還好、不會太誇張的多啦！

三、建廠取決於客戶需求

我專注了10多年、將近50多場的台積電法人說明會，發現大家可能沒注意到在台積電法人說明會裡，最常聽到台上的人（無論是董事長、執行長、財務長還是發言人）講的一句話就是：建廠取決於客戶的需求。

所以董事長魏哲家代表台積電董事會宣布的1000億美元投資案，也就代表客戶有這麼多長期的晶片需求（應該是AI產業發展吧），並不是短期內就盲目地投入這麼多錢去建廠。如果客戶的晶片需求減緩了，大家別擔心，台積電在美國的投資就會跟著減緩的，到時候台積電才不會理你川普的關稅威脅，難道硬是要趕工、蓋廠來養蚊子嗎？

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