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台積電下跌15元 台股盤中由紅翻黑

中央社／ 台北6日電
台股今天開高走低，早盤在22900點附近震盪，一度漲逾百點，盤中由紅翻黑。中央社
台股今天開高走低，早盤在22900點附近震盪，一度漲逾百點，盤中由紅翻黑。中央社

台股今天開高走低，早盤在22900點附近震盪，一度漲逾百點，盤中由紅翻黑；台積電、聯發科分別下跌15元、20元，鴻海相對有撐。鋼鐵類股和印刷電路板類股今天表現不俗。

截至10時15分，加權指數為22868.81點，下跌3.09點。電子股盤中下跌0.31%、金融股上漲0.58%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.67%。

大型權值股盤中漲跌互見，台積電下跌15元，為1005元；聯發科股價為1485元，下跌20元。鴻海因昨天公布2月營收，創歷年同期新高，今天最多上漲2.2元，為176元，股價相對有撐。

光電子晶片檢測廠光焱科技今天以每股220元掛牌上櫃，盤中股價攀高至378元，上漲158元，漲幅達71.8%。

光焱成立於2009年，初期以量子效率檢測為主，隨後陸續搶進影像感測器（CIS）、光達及矽光子檢測領域。光焱2024年品牌耕耘有成，加上全球布局效益顯現，營收攀高至3.8億元，年增13.9%。

由於中國大陸釋放減產訊號，今天上市鋼鐵類股指數盤中上漲逾1%；其中第一銅上漲逾4%，中鋼小漲。

另外，印刷電路板類股今天盤中表現強勢，銘旺科和高技分別以46.1元、152元攻上漲停；富喬上漲逾3%。

資深分析師王兆立表示，雖然美股昨天反彈，但台股盤中指數震盪，主要因台積電股價在1000元上下整理；若台積電尾盤不漲，台股指數將是箱型表現，短線不容易出現連續性大漲，即使市場對美國總統川普關稅措施有疑慮，台股指數破年線機會低。

他指出，因川普關稅帶來不確定性，目前台股成交量還是沒辦法放大，將會是個別股表現。

台積電 台股 川普 關稅 鴻海

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