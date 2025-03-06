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材料入主、AES回歸 台股喜見18千金！遊戲王蠢動

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股6日盤初隨台積電（2330）於平盤上下震盪，但千金俱樂部卻熱鬧滾滾，再添兩名戰將，使得台股喜見18千金。圖/聯合報資料照片
台股6日盤初隨台積電（2330）於平盤上下震盪，但千金俱樂部卻熱鬧滾滾，再添兩名戰將，使得台股喜見18千金。圖/聯合報資料照片

台股6日盤初隨台積電（2330）於平盤上下震盪，但千金俱樂部卻熱鬧滾滾，再添兩名戰將，使得台股喜見18千金。

其中，傳產股王材料-KY（4763）去年EPS寫84.36元新高，盤初股價觸1,070新天價、漲幅逾7%，正式入主千金俱樂部；此外，AES-KY（6781）二月營收月增13.02%、年增62.17%，也激勵股價彈上漲停1,045元，拿回5日線、月線。另，值得注意的是，遊戲股王鈊象（3293）近期也傳出正考慮進行股票分割，藉此增加股票流動性及降低投資門檻，一旦成功分割，將創國內遊戲族群股票分割首例，鈊象盤中股價續漲近3%，再度逼近千金，能否在今日登上19千金，值得關注。

材料-KY 2024年合併營收、營業淨利、稅後淨利及每股純益（EPS）齊創上市來新高。2024年全年合併營收為157.13億，年增43%，全年毛利率與2023年度持平；營業淨利為89.76億元，年增48%；稅後淨利83.38億元、EPS為84.36元，分別較2023年增加61%及56%。董事會並通過股票分割案，原每股面額10元將改為1元，已發行總股數也將由9,891萬4,667股膨脹為9億8,914萬6,670股。展望2025年，材料-KY表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠，另，亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能。

AES-KY 2月營收11.89億元，月增13.02%、年增62.17%；累計前二月營收達22.4億元、年增45.34%。AES-KY並釋出正向展望，預計今年電池備援電力模組（BBU）將為主要成長動能，且輕型電動車（LEV）業務已於去年底達到谷底，預計2025年相關業務也會穩健成長，帶動AES今年營收、獲利成長。

千金 台股 營收 股王 股票分割

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