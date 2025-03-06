台股基本面扎實 震盪拉回即最佳買點

全球股市在經歷動盪的2月後，3月全球投資者們的目光聚焦於中國與美國，關於中美兩國政策與經濟數據層面的任何動向都將對中國與美國股市，乃至全球股市走向帶來重大影響。

法人分析，根據已公布的台灣製造業PMI指數及過去歷史經驗對台股指數的統計來分析，只要經濟景氣基本面無虞，加權指數若遇震盪拉回即是最佳買點。

儘管第1季市場震盪難免，但同時「人形機器人」契機超展開，搭配3/17至3/21市場迎來AI指標企業輝達GTC大會，預料台股AI供應鏈將再度成為多頭拉抬主力，因此投資人若能伺機逢低加碼台股，便可掌握投資佳機。

日盛投信台股投資研究團隊表示，統計加權指數自2023年以來在基本面支持下遭遇震盪而跌至半年線(120日均線)之際，一旦逢低介入後一個月平均報酬率5.07%，三個月則有8.79%報酬率、成果亮眼，台灣加權指數觸及半年線可視為進場好時機。

日盛投信台股投資研究團隊指出，根據Lipper資料統計至2025年1月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有1年正報酬機率可達78%，平均報酬率16%，持有3年正報酬機率可達100%，平均報酬率可達48.5%，而持有5年除了正報酬機達100%、平均報酬率更達約102.4%，可見到長期投資效果顯著。建議可透過台股基金運用定時定額投資策略分散投資風險，參與台股行情。

日盛投信台股投資研究團隊分析，對半導體及晶片製造等具高端技術領先的台灣企業，因擁有先進技術門檻及在地製造優勢，且台灣企業早已分散布局，因此利空衝擊可望在第二季川普政策篤定後逐步鈍化。由於產業基本面可望維持台股多頭向上格局，因此投資人若遇台股修正，不妨站在買方、加碼台股基金，為後續反彈先做好周全準備。