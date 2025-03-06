台股開盤上漲58點 台積電開平盤1,020元

台股6日開盤指數上漲58.21點，開盤指數為22,930.11點。台積電（2330）開平盤價1,020元。

群益投顧表示，大盤指數順利收復半年線，5日收盤指數站上3日線，展現止跌企圖，惟短期均線架構偏空未變，暫時先以技術性反彈看待。以盤面交易熱門標的為主，參考短期技術面搶短操作因應。

操作題材可留意：

1.重建受惠股頭回神─川普赴國會演說雖未對美烏礦產協議透露更多細節，但表示已收到烏克蘭總統澤倫斯基來信，表達就俄烏衝突進行談判的意願；同時川普也正在與俄羅斯進行嚴肅磋商，並且接收到強烈信號表明俄羅斯準備好實現和平，激勵戰後重建受惠股短線回溫。

2.能率（8071）入股美機器人，大漲領航題材熱度─輝達GTC大會3月17日登場前，能率集團釋出機器人重大布局，宣布投資曾獲亞馬遜入股的美國Mantis Robotics，三方可望在AI機器人領域深度合作，佳能已接獲近距離接觸感測器訂單，能率可望代工機器人手臂。

周三美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,006.59點，上漲485.6點、漲幅1.14%；S&P 500指數上漲1.12%；那斯達克指數上漲1.46%；費半指數上漲2.09%。台積電ADR漲2.38%，收在184.28美元，較台北交易溢價18.5%。

在川普政府宣布部分汽車關稅豁免後反彈，投資人仍然關注貿易形勢變化，衡量川普政府政策對經濟和聯準會（Fed）決策的可能影響。

ADP數據顯示美國企業2月招聘速度放緩至去年7月以來的最低水準，供應管理協會 (ISM)報告，美國服務業景氣2月意外擴張，投入價格上漲，再加上最近工廠原材料成本急升，暗示未來幾個月通膨可能會升溫。

三大法人周三集中市場合計賣超158.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.6億元，投信買超33.2億元，自營商（自行買賣）賣超2.6億元，自營商（避險）賣超50.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,570口至-14,123口，其中外資淨空單減少3,109口至40,914口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,578口至9,809口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至0.97。VIX指數下降0.84至21.15。外資台指期買權淨金額-0.11億元 ; 賣權淨金額1.21億元。整體選擇權籌碼面偏多。