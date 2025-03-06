快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

美股收紅 法人：台股聚焦關稅及俄烏和談是否復燃

中央社／ 台北6日電
法人指出，近期美國總統川普預告多項關稅措施，持續干擾股市，關注俄烏停戰和談是否可能復燃，以及4月有晶片關稅、對等關稅等，對市場都將是變數。圖／AI生成
法人指出，近期美國總統川普預告多項關稅措施，持續干擾股市，關注俄烏停戰和談是否可能復燃，以及4月有晶片關稅、對等關稅等，對市場都將是變數。圖／AI生成

美股主要指數5日反彈收紅，台積電ADR上漲2.38%；台股5日終場收22871.9點，上漲275.02點。法人指出，近期美國總統川普預告多項關稅措施，持續干擾股市，關注俄烏停戰和談是否可能復燃，以及4月有晶片關稅、對等關稅等，對市場都將是變數。

凱基投顧表示，5日台股開高走高，收紅K棒，成交金額萎縮至新台幣3604億元，在成交金額不足下，台股短線可能出現震盪，若22500點附近有所支撐，仍將維持去年第4季以來的22500至23700點大區間整理格局。

美股5日表現，因川普同意在對加拿大及墨西哥徵收的關稅中，給予汽車製造商1個月的豁免，投資人對貿易緊張情勢可能減緩感到振奮，美股主要指數反彈收紅。

道瓊工業指數上揚485.60點或1.14%，以43006.59點作收；標普500指數揚升64.48點或1.12%，收在5842.63點；那斯達克指數上漲267.57點或1.46%，收18552.73點；費城半導體指數漲升96.29點或2.09%，收4700.79點。

觀察5日三大法人籌碼動向，三大法人合計賣超158.15億元，其中自營商賣超50.68億元，投信買超33.22億元，外資及陸資賣超140.69億元。根據統計，外資和自營商連續7個交易日賣超台股，投信連3買。

外資5日調節永豐金和神達均逾1.8萬張，賣超中信金、群益台灣精選高息ETF、台新金、群益優選非投等債ETF等，各超過萬張。

台積電 台股 川普 美股 關稅

延伸閱讀

美元指數創下逾一年最大跌幅 關稅引發對經濟疑慮更深

川普當選滿四個月 七檔具同特色ETF逆勢漲逾3%

川普與三大汽車公司通話：加墨進口汽車一個月關稅豁免

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

相關新聞

台股開盤上漲58點 台積電開平盤1,020元

台股6日開盤指數上漲58.21點，開盤指數為22,930.11點。台積電（2330）開平盤價1,020元。

台積電赴美是利多？郭哲榮曝股價上看1300元 慘被全網噓爆

摩爾投顧投資長郭哲榮於直播節目表示，面對美國的巨大市場，台積電投入1650億美金進行擴展，這筆資金相當於3兆台幣，雖然外界質疑此舉是掏空台灣，但他直言這對股價卻是大利多。對此PTT網友卻不買帳，笑稱「哲哲最近沒一個準的，恐慌蛙都比他準」，不過也有人認同表示「確實是短空長多」。

美股收紅 法人：台股聚焦關稅及俄烏和談是否復燃

美股主要指數5日反彈收紅，台積電ADR上漲2.38%；台股5日終場收22871.9點，上漲275.02點。法人指出，近期...

台股搶反彈 多方資金動員 點火權值股 大盤收復半年線

台股昨（5）日在國家隊、主力群、及散戶大軍等蜂擁搶反彈下，市場多頭銀彈點火以台積電為首的大型電子權值股領漲，激勵指數跳空...

就市論勢／輝達、MWC 概念 聚光

美國關稅議題持續發酵，川普政府並暗示擴大至半導體、汽車等關鍵產業，加上美烏礦產協議破局、聯邦政府預算緊縮，全球經濟不確定性加劇，近期美股主要指數多呈跌勢，與台股關聯度最高的費半指數一度大跌，台股也進入大箱型區間震盪格局，短期個股輪動快速，市場波動加大。加權指數昨（5）日開高走高，終場漲275點收22,871點，整體成交金額約3,672億元。

大摩喊買「長線AI贏家」

AI供應鏈長線前景穩健，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告認為，儘管短期面臨波動，AI供應鏈長期需求不變，不過CoWoS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。