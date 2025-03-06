美股收紅 法人：台股聚焦關稅及俄烏和談是否復燃

美股主要指數5日反彈收紅，台積電ADR上漲2.38%；台股5日終場收22871.9點，上漲275.02點。法人指出，近期美國總統川普預告多項關稅措施，持續干擾股市，關注俄烏停戰和談是否可能復燃，以及4月有晶片關稅、對等關稅等，對市場都將是變數。

凱基投顧表示，5日台股開高走高，收紅K棒，成交金額萎縮至新台幣3604億元，在成交金額不足下，台股短線可能出現震盪，若22500點附近有所支撐，仍將維持去年第4季以來的22500至23700點大區間整理格局。

美股5日表現，因川普同意在對加拿大及墨西哥徵收的關稅中，給予汽車製造商1個月的豁免，投資人對貿易緊張情勢可能減緩感到振奮，美股主要指數反彈收紅。

道瓊工業指數上揚485.60點或1.14%，以43006.59點作收；標普500指數揚升64.48點或1.12%，收在5842.63點；那斯達克指數上漲267.57點或1.46%，收18552.73點；費城半導體指數漲升96.29點或2.09%，收4700.79點。

觀察5日三大法人籌碼動向，三大法人合計賣超158.15億元，其中自營商賣超50.68億元，投信買超33.22億元，外資及陸資賣超140.69億元。根據統計，外資和自營商連續7個交易日賣超台股，投信連3買。

外資5日調節永豐金和神達均逾1.8萬張，賣超中信金、群益台灣精選高息ETF、台新金、群益優選非投等債ETF等，各超過萬張。