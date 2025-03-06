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台股搶反彈 多方資金動員 點火權值股 大盤收復半年線

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電赴美擴大投資，股價守穩千元關卡，是台股指數呈現「破底翻」重要關鍵。（路透）
台積電赴美擴大投資，股價守穩千元關卡，是台股指數呈現「破底翻」重要關鍵。（路透）

台股昨（5）日在國家隊、主力群、及散戶大軍等蜂擁搶反彈下，市場多頭銀彈點火以台積電為首的大型電子權值股領漲，激勵指數跳空開高181點，盤中一度勁揚351點，終場大漲275點、以22,871點收市，一舉收復半年線失土，成交量則萎縮至3,697億元，呈現「價漲量縮」格局。

昨日台股多頭士氣如虹，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、日月光投控（3711）等電子權值股全面上揚，引領指數跳空開高收高，終場大漲1.2%。盤面上，個股漲多於跌，集中市場上漲家數達650家，下跌家數287家；族群中，重電能源、第三代半導體、高速傳輸、ABF載板等相對強勢。

千金股雖漲跌互見，不過以減脂新藥為主的康霈*，早盤一度上衝至1,020元，使千金股檔數盤中一度閃見17千金。終場則跌1.8%、收962元，千金股檔數維持16檔不變。

台股觀盤重點與後市展望
台股觀盤重點與後市展望

三大法人進出，合計賣超台股158.1億元。其中外資賣超140.7億元、投信買超33.2億元、自營商賣超50.6億元。八大公股行庫則一反指數衝高即賣的慣性操作，反而買超34.8億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，關稅議題仍造成國際股市震盪，本周可留意美國最新非農就業數據，有助美股止跌回穩。

此外，台積電赴美擴大投資，避免晶片課稅、投資或技轉英特爾等潛在危機，股價守穩千元關卡，是台股昨日免於持續破底、指數呈現「破底翻」的重要關鍵。

事實上，台積電昨日止跌轉彈，成功引領台股勁揚。根據盤後資料交叉比對分析，昨日力挺台積電的主要買盤為外資、國家隊、及部分市場主力。其中外資包括：里昂證券買超11.3億元、美銀8.1億元、摩根士丹利4.2億元、高盛3.4億元等。

國家隊方面，包括兆豐、臺銀等八大公股行庫券商共計買超台積電28.6億元，占昨日總買超台股金額34.8億元逾八成；至於市場主力方面，則有以當沖為主的國票敦北分點，虎尾幫與竹科幫等也有進場著墨的痕跡。

法人表示，隨時序即將進入除息旺季，近來集團股價股也紛紛開始表態，包括營建、散裝、航空等族群，基本面佳的高殖利率概念股，均有望躍升盤面亮點。

台積電 台股

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