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零股交易 最多權值股

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證交所在證券市場推動普惠金融策略除定期定額投資外，另一就是盤中零股交易制度。有別定期定額投資以ETF為主，盤中零股交易以權值股為大宗，有過半資金都在台灣50成分股的大型股，台積電（2330）在當中又占超過四成。

根據證交所統計的是盤中零股交易，2024年逾五成集中在台灣50成分股、19.3%為台灣中型100指數成分股，其他個股約占14.9%，顯示盤中零股有助小資族投資門檻較高的個股。

進一步觀察盤中零股交易熱門股票標的，其中，投資股票部分，逾四成盤中零股交易戶數皆投資台積電，鴻海以16.5%居次；另以盤中零股成交金額來看，台積電亦以26.81%遙遙領先。

觀察盤中零股的ETF交易狀況，超過兩成交易帳戶都是參與市值型ETF--元大台灣50、富邦台50，以及配息型ETF--國泰永續高股息、元大高股息的買賣；再以盤中零股成交金額來看，元大台灣50及富邦台50等市值型ETF以22.03%及14.62%位居前二，而元大台灣50正2屬於短期交易型商品，在盤中零股成交金額位居第三。

回顧2024年全年盤中零股交易日均成交金額達59.07億元，占集中交易市場成交金額比率約1.43%，與2023年的24.46億元、占比0.87%比較，成長幅度各達140%、64%，顯示零股交易在金額及市場占比雙雙顯著提升，成功降低投資門檻，讓特別是年輕族群和小額資金投資人，能更便利地進入市場。

為持續提升市場流動性及交易效率，盤中零股撮合間隔自2024年12月2日縮短至5秒，證交所預期將進一步促進盤中零股流動性，提升成交機會與效率。

零股

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