就市論勢／輝達、MWC 概念 聚光

盤勢分析

美國關稅議題持續發酵，川普政府並暗示擴大至半導體、汽車等關鍵產業，加上美烏礦產協議破局、聯邦政府預算緊縮，全球經濟不確定性加劇，近期美股主要指數多呈跌勢，與台股關聯度最高的費半指數一度大跌，台股也進入大箱型區間震盪格局，短期個股輪動快速，市場波動加大。加權指數昨（5）日開高走高，終場漲275點收22,871點，整體成交金額約3,672億元。

2月以來台股除半導體外，多數類股輪動上揚，但輪動速度過快，許多題材股僅維持數日行情。2025年川普上任後，市場瞬息萬變，台股歷經兩年大漲，企業獲利成長趨緩，可能維持22,500～23,650點間箱型震盪。

為避免川普關稅威逼，台積電（2330）宣布加碼赴美投資千億美元，同時也得以免除被迫投資英特爾的壓力。這項投資是美國史上最大單項外資投資，短期可能會因設廠製造成本影響獲利，但長遠來看，台積電在AI領域具國際領先地位，技術實力與成本控管有獨到處，加上在美擴廠經驗，成長性值得期待。

投資建議

題材方面，2025世界行動通訊大會（MWC）與輝達GTC大會本月登場，MWC大會主題聚焦AI應用與低軌衛星等，包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等相關主題；GTC大會關注GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等新品進度，預期可望帶動相關題材類股，觀察是否帶動本月台股電子股反攻契機。

後市由於關稅擔憂持續升溫，市場避險情緒濃厚，預估上半年股市仍會受到干擾，在變局未定下，建議部分資金可移轉至低股價基期、產業題材標的，同步關注美中貿易協商進展、AI應用端實質訂單能見度。