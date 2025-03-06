大摩喊買「長線AI贏家」

AI供應鏈長線前景穩健，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告認為，儘管短期面臨波動，AI供應鏈長期需求不變，不過CoWoS訂單將趨於理性，建議投資人布局如輝達、台積電（2330）、世芯-KY等「長線AI贏家」。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，AI供應鏈方面，輝達2025年持續從超微與多家ASIC供應商手中搶占市場份額，導致其他業者市占流失。由於觀察到台積已推遲2025年產能擴張計畫，甚至部分業者開始取消CoWoS訂單；不過展望後市，2026年CoWoS需求預測維持樂觀，預計整體年增逾50%。

雖然AI資本支出強勁增長，但大摩建議，在ASIC設計產業中保持選擇性，並看好世芯-KY和聯發科、萬潤等給予「優於大盤」評級。其中，萬潤部分營收可能從2025年延至2026年；信驊AI相關營收雖以輝達為核心，但因市場預期過高，獲「中立」評級，並靜待市場重新調整。