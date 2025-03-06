台積電赴美是利多？郭哲榮曝股價上看1300元 慘被全網噓爆

摩爾投顧投資長郭哲榮於直播節目表示，面對美國的巨大市場，台積電投入1650億美金進行擴展，這筆資金相當於3兆台幣，雖然外界質疑此舉是掏空台灣，但他直言這對股價卻是大利多。對此PTT網友卻不買帳，笑稱「哲哲最近沒一個準的，恐慌蛙都比他準」，不過也有人認同表示「確實是短空長多」。

郭哲榮指出，台積電赴美設廠顯示出其在美國的深耕決心，他表示，因為魏哲家明白台灣在大國博弈中缺乏談判空間，唯有順應潮流，才能確保公司的持續成長與競爭力。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，郭哲榮預測，隨著台積電持續擴張，股價有望突破1160元，甚至朝1300元邁進。

其他網友卻不買帳，紛紛留言「誰會在高股價時囤貨，要變美積電絕對是帳上很難看」、「哲哲最近準的是啥？」、「最近沒一個準的，恐慌蛙都比他準」、「哲哲的話已經沒人相信了吧」、「這位講的話能信？豬都飛天了」、「投顧界謝金河」、「美債今天又被你吹死了，大哥」、「看來真的可以先跑一部分了」。

有網友氣得直呼「怎麼會是利多？固定成本就多了3兆，變動成本還沒算下去勒！不去就不用掏3兆出來，以後美積電終身都比日本、台灣、大陸貴，就保佑美積電的生命周期裡，非美國地區都無法提供相同的產品競爭，台積電帶頭先腿軟，台灣影響的就是一堆科技從業人員都會被搬空到美國」。