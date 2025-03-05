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台股動能無虞！2月外資淨匯入逾千億元 刷近6年同期次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2月底外資累積餘額持續攀升到2,874億美元，（以1月底台幣對美元收盤價32.82元估算），約折合新台幣9.43兆元，連三個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。記者林澔一／攝影
2月底外資累積餘額持續攀升到2,874億美元，（以1月底台幣對美元收盤價32.82元估算），約折合新台幣9.43兆元，連三個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。記者林澔一／攝影

金管會公布，2025年2月外資淨匯入32.86億美元，約折合新台幣1,078.5億元（以1月底台幣對美元收盤價32.82元估算），連三個月淨匯入，寫近六年同期次高紀錄，累計2025年前二月外資已淨匯入40.95億美元，約折合新台幣1,344億元。

2月底外資累積餘額持續攀升到2,874億美元，（以1月底台幣對美元收盤價32.82元估算），約折合新台幣9.43兆元，連三個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

若拉長近五年來看，除2021年前二月外資淨匯入約49億美元外，其餘各年度的前二月，外資淨匯入額都是50億美元起跳，2025年縮水到約41億美元，顯示美國總統川普頻頻祭出的關稅戰，引發全球貿易戰都讓外資轉趨謹慎。

法人指出，台積電加碼對美投資，市場多空解讀不一，短期將讓台股股價震盪，但長期AI應用趨勢並未改變也仍需仰賴台灣供應鏈支持，預期市場將回歸基本面。

金管會5日公布2025年2月外資動態。2月外資淨匯入32.86億美元，陸資淨匯出0.09億美元，整體外陸資共淨匯入32.77億美元，累計外陸資前二月淨匯入40.87億美元。

但同時2月外陸資淨賣超上市櫃股票1,508億元台幣，累計前二月外陸資淨賣超上市櫃股票1,821億元台幣，各是至少14年來同期賣超第一大和第三大，顯示外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資累計前二月淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

金管會持續強調，台灣上市櫃公司2025年1月底累計營收3.65兆元是史上同期新高，年增7.23%，台股1月底本益比21.75倍，現金殖利率2.3%，加計股票股利是2.41%，基本面並未改變。

台股 外資 新台幣 金管會 陸資

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