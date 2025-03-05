AI相關受惠類股及科網巨頭 造就港股今年以來績效傲視全球

陸港股5日走揚收漲，富邦恒生國企正（200665L）經理人黃煜翔表示，自DeepSeek-R1開源模型問市以來，模型演算法優化證明可彌補硬體資源的不足，AI投資焦點也因此從硬體設備轉向軟體應用，加上人形機器人做為美中科技競爭的下一個賽道，包括深度求索及宇樹科技在內的杭州六小龍成為中國大陸科技圈新貴，並成功提振科技自主化信心；另外，市場在美股高評價、以及川普衰退（Trumpcession）的擔憂下，也因此推動資金轉向評價處於相對低點的陸港股市場，尤其是AI相關受惠類股及科網巨頭，造就港股今年以來績效傲視全球。

在政策面，黃煜翔指出，2025大陸兩會已於3月4日召開，國務院總理李強5日宣布2025重要經濟目標，包括GDP成長5%、失業率5.5%、城鎮新增就業1200萬人、居民消費價格漲幅2%、財政赤字率4%，另外在政府工作報告中，首次提出的新詞有具身智能、6G、智能機器人、零基預算改革等，顯示出經濟轉型目標以及穩定房地產市場仍為政策重心，有助於延續市場樂觀氣氛。