未來漲幅有潛力的日股題材曝光 抓緊日股改革轉骨紅利

野村投信表示，日本具備低基期、日圓回穩、經濟及資本市場結構轉型等利多，加上東京交易所針對資本市場改革方向不變，促使企業獲利進入正向循環，並加大股利發放與股票回購，中長線在亮眼財報的支持下，預期有利日股多頭行情，建議投資人逢低留意布局機會，善用日股ETF分批進場布局。

美國總統川普打算在4月初公布針對進口汽車加徵關稅，雖細節尚未公布，但可能影響日本汽車產業。另一方面，股神巴菲特（Warren Buffett）近日提及波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）有意增持日本五大商社，伊藤忠（ITOCHU）、丸紅（Marubeni）、三菱（Mitsubishi）、三井（Mitsui）與住友（Sumitomo），這些企業營運皆具備穩健的資本管理策略，包括適時增派股息與回購股票，凸顯其對日本經濟後市仍看好。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，日本去(2024)年第4季GDP年化季增率2.8%，大幅優於預期1.1%。觀察GDP組成細項，主要由進口下降提振出口淨額，加上年終獎金發放提振私人消費所貢獻。日本近期接連公布的GDP和CPI數據都支持日銀繼續升息。財報年第3季(10-12月)GDP年化季增率2.8%，遠高於市場預期的1.1%；CPI則是明顯升溫，不含波動較大的生鮮食品核心CPI年增3.2%，為2023年6月以來最高。

市場預期日銀最快將於7月再次升息，然而日圓匯率若單方向大幅波動，恐將改變未來日銀貨幣政策升息時間點。張繼文表示，日本股市近年表現亮眼，主要受惠於日本政府與東證推動的一系列企業改革。這些改革要求市價淨值率(PBR)低於1倍的企業披露並執行改善計畫，同時鼓勵企業增加股息與進行股票回購，以提升股價表現與國際競爭力。

根據市場消息，2024年日本上市公司已宣布的股票回購計畫總額至少達近17兆日圓，年增長超過七成且連續三年成長，顯示企業正在積極響應這波改革。有別於過去，日本企業普遍存在交叉持股情況，導致資本運作效率較低、本益比(PER)及本淨比(PBR)長期受壓抑。東證所近年積極要求上市企業關注股東權益與股市評價，推動企業削減交叉持股，進而釋放更多資金回饋股東，並提升海外投資者的持股比例，促使企業資本運用更加高效。日本股市在改革紅利持續發酵以及內外資金挹注下，日股魅力不減成長力道依然可期，長期以來價值被低估的價值股有望持續領先。

野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳表示，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數不僅強調高股息，亦著重於公司股價淨值比(PBR)與每股盈餘(EPS)提升，聚焦日本證交所改革與價值股復興。彭博日本價值動能高息指數是市場上唯一同時納入「價淨值比(PBR)、每股稅後盈餘(EPS)成長與高股息三大選股標準的指數。

從00972成分股分析，日本商社(例如住友商事)在內，相關標的權重近35%，這些企業的股利與股票回購皆維持雙位數成長，許多日系企業坐穩全球產業龍頭，極具投資潛力。加上日股獨有的公司治理改革紅利大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供了堅實的「底氣」，在全球股市估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供一種不同的價值投資選擇，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、日本個人儲蓄帳戶NISA(小額投資免稅制度)熱錢齊聚，加上日股波動較低，較能在投資組合中發揮避險作用；中長線來看，日股可望延續多頭行情，值得長期投資。投資人不妨將投資眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，精準掌握日股成長契機。