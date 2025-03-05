外資賣超140億元 這類股多檔遭大賣、但竟買超群創3.2萬張

台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，三大法人仍僅投信買超，外資賣超略減，但單日仍賣超140.69億元，統計外資買賣超個股發現，高達6檔金融股居外資賣超前十名行列，賣超永豐金（2890）18,886張最多，但逆勢獲得外資買超的第一名則是群創（3481），單日買超32,378張，外資買超個股第二名則是大同（2371）。

台股早盤以22,778.86點開出，盤中高點曾達22,948.3點，終場收在22,871.9點，漲幅1.21%，三大法人賣超158.15億元，包括外資賣超140.69億元，投信買超33.21億元，自營商賣超（合計）50.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.26億元，自營商（避險）賣超50.41億元。

台積電（2330）為領軍反彈的要角，盤中一度拉升至1,030元，終場收在1,020元，漲幅2%，上漲20元；AI股走強，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）漲幅都逾1%，緯穎（6669）漲幅逾5%，IP、IC設計族群部分個股走強，愛普*（6531）漲幅逾3%；塑化股為最強傳產類股，指數大漲逾5%，南亞（1303）強漲近8%，台化（1326）也有超過6%的漲幅。

統計外資賣超前十大個股依序是永豐金、神達、中信金、群益台灣精選高息、台新金、群益優選非投等債、慧洋-KY、兆豐金、第一金、遠東銀等；外資賣超前十名中金融股高達6檔。

外資賣超個股冠軍為永豐金，其次是賣超神達18,012張，另外，慧洋-KY也遭外資賣超9,144張；台積電持續遭外資賣超3,679張，連七賣。

統計外資買超前十大個股依序是群創、大同、復華台灣科技優息、中鋼、凱基金、元大台灣價值高息、聯電、大成鋼、力積電、新光金等；群創居外資買超冠軍，其次則是買超大同30,526張；另外，中鋼也獲外資買超16,705張。